Sostenibilidad, innovación y diversidad distinguen a Whirlpool

El ADN de Whirlpool, la firma estadounidense de electrodomésticos, se basa en tres pilares esenciales: la sostenibilidad, la innovación y la diversidad, características que son relevantes en sus productos, sostuvo Carlos Barbery, General Manager de la compañía para la región norte de Latinoamérica.

En entrevista con La Razón, el directivo explicó que estos tres pilares han logrado que la empresa crezca por arriba del mercado durante 2023. Además, destaca la inclusión que ha conseguido en en los últimos cinco años, con un aumento de 18 por ciento en la participación de mujeres en puestos directivos.

Sostuvo que la innovación y la sostenibilidad son distintivos de sus productos desde los años 50 y para este 2024 no será la excepción con sus más de 100 nuevos lanzamientos al mercado mexicano y global; además, señaló que el nearshoring es una oportunidad que ellos pueden aprovechar, considerando que la compañía ha creado una cadena de suministro resiliente.

¿Cómo aborda la empresa el tema de la sostenibilidad? La sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de todas nuestras operaciones y lo tomamos bastante en serio. Tenemos distintos programas de sostenibilidad, entre ellos está el Net Zero, en el cual nos hemos comprometido a tener cero emisiones de carbono netas para el año 2030 y hemos logrado grandes avances el último año y completado más de 600 proyectos en nuestras fábricas en el mundo que van a reducir todas las emisiones de carbono.

Además de ese programa, tenemos una cosa que se llama Zero to way landfills; es decir, no enviamos nada a vertederos, todo tiene un sistema de reciclaje y de exposición correcta y sustentable. Aparte en México, el 50 por ciento de la energía que compramos a las plantas son de fuentes renovables y siempre buscamos alternativas en el mercado para hacer que ese número crezca más y más.

Hace muy poco lanzamos nuestra campaña Misión Agua y se enfoca en el cuidado del agua en los hogares y los beneficios que te dan el ahorro del agua y como te decía que nuestros productos son innovadores y la innovación es la base de todo; nuestros productos de lavadoras Whirlpool gastan 50 por ciento menos agua en comparación con las de hace 30 años. El lavavajillas ahorra 40 por ciento de agua. Hacemos una gran campaña para generar conciencia sobre su uso e introducir productos que te permiten hacer eso.

¿Cómo planean cumplir el objetivo de cero emisiones netas de carbono para 2030? Estamos trabajando en este compromiso y hay cuatro pilares fundamentales. El primero es reducir la energía en las instalaciones y tenemos iniciativas de proyectos para la manufactura que buscan esto. El segundo es la expansión de energía renovable para que el 100 por ciento de la energía que utilicemos sea completamente renovable. El tercero es la electrificación o sustituir el uso de combustibles fósiles por hidrógeno, biogás y otras cosas que puedan sustituir los combustibles fósiles. Por último a nivel global es la remoción del carbono del medioambiente, entonces hay una inversión para contrarrestar las emisiones que generamos y que podemos evitar; esas cuatro cosas en grandes rasgos es el compromiso que tenemos para el Net Zero para el 2030.

Hablando de innovación, ¿en qué se diferencian sus productos? Es muchísima la diferencia. Si tú lavas con una lavadora de nosotros y pones el ciclo no sé cuántos litros de agua ahorras por lavada, pero al año una lavadora HE de Whirlpool ahorra 47 mil litros. Ahora, tenemos una gama de productos muy innovadora y muy diferente para cada segmento, probablemente la innovación siempre está en el corazón de todo lo que hacemos, pero tenemos productos, que se conectan al celular, tenemos productos con WiFi, que están ligados a una app, tenemos muchas cosas innovadoras.

La empresa invirtió 148 millones de dólares para sus plantas en México de 2021 y 2024 con el fin de incrementar su producción. ¿Han logrado este objetivo? En México operamos con cinco diferentes plantas, tenemos fábricas en Apodaca y en Celaya. Hemos invertido 148 millones de dólares en estos tres años. La principal inversión, más o menos 120 mdd, se han destinado a una planta que tenemos en Ramos Arizpe (Coahuila), que es la planta en la que hacen los refrigeradores grandes que llamamos nosotros side by side o como se conoce en el mercado los dúplex.

Hemos querido incrementar la capacidad actual que tenemos, un 10 por ciento más y lo logramos, y otra parte de esta inversión ha ido para ampliar una línea adicional de producción donde vamos a producir otro tipo de refrigerador que es de puerta francesa. El resto de los otros 120 millones de dólares ha ido a las otras cuatro plantas.

¿Cómo cerró Whirlpool en 2023? El año pasado en México hemos tenido un año muy bueno, hemos crecido a doble dígito en volumen y eso se traduce obviamente a todo el estado financiero. Lo más importante es que pudimos crecer por arriba de lo que creció la industria, lo cual es una métrica muy importante para nosotros.

¿Qué espera Whirlpool para este 2024, qué metas tienen y cómo esperan cumplirlas? Estamos emocionados con este año. Yo creo que la innovación está en el corazón de nuestra empresa y obviamente cada año tenemos diferentes lanzamientos de productos para que lleguen a todos los hogares; este año en particular vamos a introducir más de 100 nuevos productos al mercado globalmente, pero principalmente unos que están hechos en las plantas de México, esto tiene que fortalecer nuestros resultados del año pasado y permitirnos crecer otra vez. También buscamos impulsar el crecimiento de los pequeños electrodomésticos, como las batidoras, y con este lanzamiento de producto, con la fuerza que tenemos en las plantas locales, con nuestros productos con innovación, queremos otra vez crecer a doble dígito en México este año.

¿Cómo ha aprovechado el nearshoring y cómo este fenómeno ha favorecido a Whirlpool? Algo clave para Whirlpool en México, ha sido crear una cadena de suministro que sea resiliente y obviamente el nearshoring es algo muy bueno, porque 80 por ciento de los proveedores de nuestras cinco plantas son locales, eso nos favorece porque nuestra cadena de suministro es más fuerte.

¿Qué políticas o programas implementan para impulsar su crecimiento en la empresa? La diversidad e inclusión es otra filosofía dentro de la empresa a nivel global y gracias a esto es que logramos estos números.

Tenemos grupos que llamamos EARG y, por ejemplo, está el Purple Women’s Network, que es la Red de Mujeres, tiene una presencia muy fuerte en México y busca dar voz a todos los colaboradores para que compartan sus perspectivas en la equidad de género.