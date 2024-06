Sólo con tararearla, YouTube pone tu canción favorita

Sonaban los acordes de una canción en la radio que me dejó sin aliento. Quería saber cómo se llamaba. Conforme se iba reproduciendo, la letra y la voz de quien entonces no sabía era Chris Cornell, hicieron que se me pusiera chinita la piel. Alcancé a grabar en un casete viejo por si el locutor de la radio decía el nombre. No lo hizo. De ahí en más, sólo escuchaba el fragmento de la canción que alcancé a copiar en la vieja casetera porque ni en el radio la volví a “cachar”.

Muchos años después, fácilmente una década, pude averiguar que “Can’t Change Me”, del fallecido líder de Soundgarden y Audioslave, era la canción de la que no me hubiera costado tanto averiguar el nombre, de tener a la mano la tecnología que hoy tenemos a nuestro alcance.

Primero fue Shazam, que hasta el verbo “shazamear” hizo popular, y ahora llega YouTube Music para competirle con una herramienta que con sólo tararear una canción de la que no te sepas ni el nombre ni mucho menos la letra, te ayudará a encontrarla en cuestión de segundos.

YouTube lo hizo de manera gradual y de a poco fue llegando al mundo esta nueva posibilidad. Quizá ya la conocías, pero el que esta tecnología se esté usando actualmente por YouTube Music provoca que los usuarios se pregunten si en algún momento esa misma tecnología pueda saber qué es lo que pensamos con tan sólo decir una palabra o hasta una sola letra.

La tecnología supera la realidad y es sumamente importante Foto: Especial

Aunque se lea descabellado, la tecnología ha ido más allá; con elementos bastante técnicos se pueden hacer maravillas como la que tiene disponible YouTube.

Lo que hace actualmente YouTube Music con esta función es ayudarte a encontrar una canción con tan sólo tararear unos segundos parte del tema que te sabes o del que te acuerdas. Entras a la app de YouTube Music y junto a la casilla en la que ingresas lo que vas a buscar, de manera recurrente, verás el tradicional micrófono, sí, ese que presionas para darle una orden de búsqueda a YouTube en lugar de colocarlo de manera manual.

Una vez ahí, lo que harás será elegir el micrófono y aparecerán dos opciones: voz o canción. Tras elegir una canción, deberás tararear un poco el tema que estés buscando y en unos segundos YouTube Music estará dándote las opciones de que pensaste nunca volverías a escuchar por no saberte la letra o su nombre.

Lo que provoca YouTube con este tipo de tecnologías son dos cosas muy sencillas: serte útil sin tener que utilizar una app distinta para buscar lo que se puede reproducir en su página y no salir de la plataforma para hacer tus búsquedas.

Aunque muchos usuarios aseguran que este tipo de funciones y desarrollo de la tecnología dan un poco de temor porque prácticamente sin decirles una sola palabra más que tararear algo para dar a interpretar tu canción, la “adivinan”, quizá pronto “adivinen” también lo que estás pensando.

Con esta aplicación YouTube Music quiere que sus clientes jamás dejen de recordar esas canciones que en algún momento de sus vidas marcaron un momento importante y así poder atraer a las nuevas generaciones que están empapadas de tecnología hoy en día.