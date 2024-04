Tenniscore, la tendencia que combina glamour con deporte

Las tendencias de moda se han vuelto muy fugaces pues ahora caminan a la par de las redes sociales, ya que después del barbiecore, el coquette y el cowboycore, ahora surgió un nuevo estilo de vestir y se trata del tenniscore.

Este estilo combina el glamour y la comodidad de dos mundos, el de la moda y el deporte, ya que los looks de esta forma de vestir están inspirados en los famosos uniformes que usan las personas que practican tenis.

Una de las famosas que impulsó esta tendencia fue la actriz Zendaya, quien durante la promoción de su nueva película llamada Challengers apareció con atuendos que parecían sacados de la cancha de juego, ya que la famosa interpreta a una estrella del tenis en el filme que se estrenó el pasado 25 de abril.

Siluetas fluidas y líneas limpias predominan en el tenniscore. Fotos: AP, Tommy Hilfiger y Especial

La actriz apareció en la premier de la cinta luciendo un vestido corto color plateado con un escote profundo en V y una falda tableada, firmado por Loewe, pero el toque estelar de su atuendo fueron los zapatos, pues usó unas zapatillas blancas que en el tacón tenían una pequeña pelota de tenis, también de la casa de moda Loewe.

Para llevar esta estética tenista como lo hizo Zendaya se debe apostar por siluetas fluidas, sutiles plisados y líneas limpias, en ese sentido, algunas piezas que no deben faltar para lograr el mejor look son los vestidos cortos o faldas en corte A, pueden ser tableadas o lisas.

Asimismo, las piezas se deben usar en colores blancos o neutros como se lleva tradicionalmente en el deporte, ya que los jugadores pueden ser multados de no respetar esta regla, pero al ser una vertiente de moda fuera del campo de juego se puede ser más flexible y añadir tonos llamativos para que resalte el look, por ejemplo, líneas o estampados rojos, verdes, neón o como lo hizo la actriz con una prenda deslumbrante con brillos.

Los atuendos parecen sacados de la cancha de juego. Fotos: AP, Tommy Hilfiger y Especial

Otras piezas que se pueden llevar en los looks tenniscore pueden ser playeras polo, así como vestidos cortos que tengan cuello y manga que recuerden a este tipo de camisa. Otra opción, prendas de algodón para salir, junto con chalecos o suéteres tejidos, para darle un toque old money, y por supuesto, que no podía faltar el calzado deportivo.

Para complementar, algunos accesorios que quedan con el estilo son anillos, aretes y pulseras discretas, así como algún moño en el cabello o incluso una gorra para mantener todavía más el lado sport.

Una opción en esta corriente son las prendas tejidas y de algodón. Fotos: AP, Tommy Hilfiger y Especial

Aunque esta tendencia se inspira en el deporte blanco, no es la única que combina el glamour con atuendos de ejercicio, cabe recordar que durante la pandemia cobró relevancia el Athleisure, una corriente que consiste en mezclar prendas casuales con la ropa atlética, para lucir cómodo sin tener que sacrificar el estilo, permitiendo que las personas puedan llevar estos atuendos en sus actividades cotidianas y no sólo para correr o ir al gimnasio.

Para esta forma de vestir destacan prendas como leggings, crop tops, sudaderas oversize y tenis que se puedan combinar con sacos o vestidos.