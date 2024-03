Ventiladores son los mejores aliados contra olas de calor

Para este año, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan cinco olas de calor, siendo abril el mes que registrará dos. Temperaturas de hasta 45 grados se pronostican en los estados del norte de la República, cuyo desierto lo hace todavía más insoportable. En distintas entidades en las que no se percibían antes las altas temperaturas, ahora son evidentes debido al cambio climático.

En este sentido, la tecnología jugará un papel muy importante para evitar que la ciudadanía padezca tanto esas sofocantes temperaturas. Las olas de calor, de acuerdo a los expertos en efectos climáticos, pasaron de ser consideradas la mejor temporada para el team calora convertirse en un problema de salud, aunado al riesgo en el que se encuentran los recursos hídricos. Y no sólo eso, es importante aclarar que más allá de las opciones sustentables para reducir el calor, recurrimos a elementos básicos como los ventiladores.

Éstos nos ayudan a superar las altas temperaturas que, aún sin llegar la primavera y la época con registros poco comunes en México, ya nos están preparando para lo que viene. Elegir un ventilador no es cualquier cosa, así que estos consejos podrían serte útiles si estás próximo a hacerte de uno.

Desde el uso hasta lo ruidoso

Lo primero que debes determinar es el uso que le darás, es decir, cuánto tiempo lo tendrás prendido; si es sólo para las noches o será de uso continuo. Con base en ello, deberás elegir un modelo con la resistencia y la vida útil que más te convenga. Luego, escoge el lugar en el que lo colocarás, para saber si necesitas uno de pie o de techo.

Revisa la circunferencia de los ventiladores. Si lo colocarás en un cuarto pequeño, puedes elegir uno de 30 pulgadas; si es uno mediano, entonces el de 44 pulgadas te vendrá bien; si es para una habitación grande, compra el de 52 pulgadas. Diferencia el tipo de calor de tu región, si es húmedo o seco, para saber la potencia que necesitas para sobrevivir a las olas de calor.

Por último, trata de investigar si es -o no- ruidoso, pues de ser así, te molestará tenerlo encendido y, generalmente, no funcionan largos periodos de tiempo de esa manera. Ya sea de piso, de torre, de techo o pedestal, estas tecnologías con las que se fabrican los nuevos ventiladores tienden a ser eficientes para mantenerte fresco.

Y de precios… ¿Cómo andamos?

Hay muchos ventiladores con tecnología de punta que te ayudarán a sobrevivir estas olas de calor. En Amazon, por ejemplo, puedes encontrar algunos que van de los 215 pesos (más de uso personal, para escritorio) hasta los de torre, que pueden alcanzar los 999 pesos. En Mercado Libre los encuentras desde los 532 pesos (portátiles) hasta los de pared que superan los mil 300 pesos.

Recuerda que es necesario que si no lo estás utilizando, aproveches para desconectarlo, pues aún sin estar en funcionamiento, pero sí conectados, están provocando un impacto en el medio ambiente y aumentando las consecuencias del cambio climático. La tecnología avanza y en gran medida se muestran resultados no solamente en ventiladores sino en aires acondicionados, cuya venta ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo en lugares en los que antes no eran necesarios. Hoy por hoy, cualquier elemento que nos ayude a sofocar esas olas de calor, será más que bienvenido.