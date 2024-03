La vida en ciclo del vinyl, el gusto de los melómanos que nunca morirá

La música forma parte del ADN mexicano. No hay ocasión, forma o lugar en la que las melodías no se hagan presentes en la vida cotidiana. No es casualidad que el nuestro sea uno de los mercados musicales más importantes en y los grandes artistas se interesen en dar conciertos y presentar sus lanzamientos.

Para los melómanos y los que gustan del recuerdo, el vinyl es un objeto que tiene un valor agregado más allá de lo que reproducen.

Fue en la década de los años 60, cuando por fin pudieron llegar a México -claro, importados de países como Estados Unidos- las primeras piezas que muchas tiendas pequeñas comenzaron a comercializar, porque sus dueños traían algunos ejemplares.

Discolandia, el comienzo de todo. Fue por 1975 que se vio el nacimiento de Discolandia, una tienda que aún está en el corazón de quienes la conocieron y tuvieron la oportunidad de comprar su primer disco de vinyl ahí.

Ellos recordarán el amplio surtido y sobre todo las ubicaciones estratégicas; ¿cómo olvidar la sucursal a la salida del metro Viaducto?, donde los amantes musicales se daban deleite; así esta tienda llegó a tener 15 locales que a lo largo de 40 años se mantuvieron como proveedores del ritmo.

Los melómanos tienen una sensación especial cada vez que entran a alguna tienda Mixup. Foto: Especial

Pasando estafeta. La vida siguió su curso, las innovaciones en el ámbito de la industria musical fueron creciendo a pasos agigantados, y así, con la llegada de las denominadas “plazas comerciales”, es que apareció otro ícono de la cultura musical; hablamos nada menos que de Mixup, un sitio que permitía utilizar sus famosos audífonos para escuchar los discos del momento y también daba la oportunidad de ver el top ten y así elegir aquel Disco Compacto (CD por sus siglas en inglés) que agradará a los oídos.

Hoy, esa tienda que sirve como punto de reunión y encuentro de fanáticos musicales, está por cumplir 35 años siendo fiel testigo de la vanguardia. A pesar de la incursión de los formatos digitales, de una nueva forma de consumir la música, lo clásico siempre es lo clásico y esa sensación que da abrir por primera vez un vinyl, escuchar el ruido que hace al sacarlo de su empaque, olerlo y colocarle la aguja para que comiencen las primeras notas es insustituible.

Por esto estamos aquí luego de un largo viaje que comenzó en vinilos, pasó por los casetes, se comprometió con el Disco Compacto, se acomodó con las plataformas digitales, pero desde luego que tenía que regresar a sus orígenes, a lo de raíz, es decir, al LP.

Hoy lo más actual se consume -otra vez- en un vinilo y la música nueva se puede encontrar en Mixup en el formato que inició todo. Los artistas se ocupan en sacar ediciones que, además de ofrecer su producción musical, también sea un objeto digno de una colección.

En 2020, la agencia de noticias internacionales AFP publicó un informe de la industria de la música en Estados Unidos, mismo que indicaba que los discos de vinilo están resurgiendo en el gusto de los amantes musicales, pues sus ventas eran superiores a las de los CD, cosa que no pasada desde los años 80.

De acuerdo con la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA, por sus siglas en inglés), durante el primer semestre de aquel año, se vendió en vinilos lo equivalente a 232.1 millones de dólares, mientras los discos compactos sumaron apenas 130 millones.

Y es que claro, una historia que comenzó desde 1877 con Thomas Edison y el invento del fonógrafo, pasó por el gramófono de Emile Berliner y puso a Elvis Presley por todo lo alto en los 50 con “Elvis’ Christmas Album”, no podía quedar para nada en el olvido.

Desde 2017, Sony Music anunció que continuaría con la edición del vinyl, cosa que no pasaba desde 1989. Larga vida al LP y a las tiendas que lo ofertan a los melómanos de corazón puro.