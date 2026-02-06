DIEZ AÑOS después, la casa de los 49ers de San Francisco se encuentra lista para volver a ser sede de un Super Bowl, consolidándose como uno de los recintos más modernos de la NFL. Inaugurado en 2014 y ubicado en Santa Clara, el Levi’s Stadium tiene una capacidad base cercana a 68 mil 500 espectadores, ampliable hasta 75 mil para eventos de gran escala.

Su diseño prioriza la tecnología y la sustentabilidad: cuenta con certificación LEED Gold, la energía proviene de paneles solares y tiene sistemas de ahorro energético, también es uno de los estadios más conectados del mundo, con Wi-Fi de alta densidad, pantallas de gran formato y una experiencia digital integrada para los aficionados.

Su arquitectura abierta y asimétrica, pensada para maximizar la luz natural, lo hace visualmente distintivo, mientras que su ubicación en el corazón de Silicon Valley refuerza su perfil innovador y atractivo.

Levi´s Stadium, recinto innovador y sustentable ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

