Alistan Línea 14 de Trolebús

Una nueva ruta de electromovilidad para llegar al Estadio Azteca

A días del Mundial, la CDMX sumará la Línea 14 del Trolebús, que conectará Universidad con Huipulco y tendrá temática de animales silvestres

Una nueva ruta de electromovilidad para llegar al Estadio Azteca
Una nueva ruta de electromovilidad para llegar al Estadio Azteca Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola
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Staff Infografía

A POCOS días del silbatazo inicial de la Copa del Mundo en nuestro país, la Ciudad de México tendrá otra opción de transporte que conecte los alrededores del Estadio Azteca con otras rutas del Sistema de Movilidad Integrada de la capital.

La llamada Ruta de los Animales Silvestres o Línea 14 de Trolebús partirá de la estación Universidad del metro y llegará, hasta el momento, a la zona de Huipulco, enlazando importantes zonas de los pedregales de Coyoacán y facilitando el traslado hacia el sur de la ciudad.

Las unidades contarán además con vinilos decorativos y diseños alusivos a los animales silvestres que habitan la región, como el cacomixtle, el teporingo o el tecuiche.

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Una nueva ruta de electromovilidad para llegar al Estadio Azteca
Una nueva ruta de electromovilidad para llegar al Estadio Azteca ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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