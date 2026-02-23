La historia de supervivencia de Punch, el pequeño macaco japonés del Zoológico de la Ciudad de Ishikawa, en Japón ha conmovido a millones de personas de todo el mundo a través de sus videos en redes sociales.

El pequeño primate fue rechazado por su madre, probablemente, debido al estrés del primer parto y a las altas temperaturas del verano japonés, por lo que tuvo que hallar consuelo en un peluche de orangután, al que se aferró como fuente de seguridad emocional.

Su proceso de incorporación al grupo de 60 macacos del recinto tampoco le ha resultado sencillo: videos donde otros monos lo rechazan han generado reacciones globales e incluso ofertas para comprar a Punch.

Sin embargo, sus cuidadores han indicado que este proceso es normal y, aunque al principio no se separaba de su compañero de peluche, hoy pasa más tiempo interactuando con otros macacos, quienes incluso lo acicalan, mostrando señales claras de integración.

Punch, el macaco bebé que conmovió las redes sociales ı Foto: Gráficos | Armando Armenta

