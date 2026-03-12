Primera ballena azul albina vista en México

EN LAS TIBIAS aguas del Golfo de California, donde cada temporada se puede observar el paso de gigantes marinos a través de las pequeñas embarcaciones, un avistamiento sorprendió por su rareza.

Entre las siluetas azules y grisáceas que emergen en la superficie, destacó una completamente blanca: una ballena azul albina visitaba el Parque Nacional Bahía de Loreto.

El hallazgo llama la atención por tratarse de una condición extremadamente rara en cetáceos (menos del 0.0025% la tienen) y, particularmente, en la especie más grande que ha existido en nuestro planeta.

El albinismo es una mutación genética caracterizada por la ausencia de melanina, el pigmento responsable de la coloración de la piel, los ojos y el cabello, provocando que los animales presenten un tono blanco.

Este hallazgo resulta relevante porque permite estudiar la genética, adaptación y supervivencia de individuos con esta condición y aporta información valiosa para el monitoreo y la conservación de las especies que navegan por los mares mexicanos.

Una ballena azul albina en aguas mexicanas ı Foto: Gráficos | Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

⬇⬇ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA AQUÍ ⬇⬇