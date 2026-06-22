Tecnología textil de vanguardia

Uniforme de la Selección, un homenaje a la herencia

El nuevo jersey de México para el Mundial 2026 combina tecnología textil con una identidad visual inspirada en las raíces arqueológicas e históricas

Uniforme de la Selección, un homenaje a la herencia arqueológica de México
Uniforme de la Selección, un homenaje a la herencia arqueológica de México Foto: Gráficos: Armando Armenta
Por:
Staff Infografía

EL NUEVO JERSEY que viste la Selección Nacional de México en su regreso a casa como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un giro estratégico en tecnología e identidad visual.

El diseño deja atrás la experimentación de colores alternativos de años previos, pues en esta edición se prioriza la autenticidad cultural y se rinde homenaje directo a las raíces arqueológicas e históricas de nuestro país. Además, ha sido fabricado bajo los estándares más altos de la ingeniería textil moderna de la marca alemana Adidas.

Uniforme de la Selección, un homenaje a la herencia arqueológica de México
Uniforme de la Selección, un homenaje a la herencia arqueológica de México ı Foto: Gráficos: Armando Armenta

⬇⬇ AQUÍ PUEDES VER LA INFOGRAFÍA COMPLETA ⬇⬇

TE RECOMENDAMOS:
Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países
Maple, Clutch y Zayu

Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países

TE RECOMENDAMOS:
Un Estadio Integrado con la Naturaleza
SEDE MUNDIALISTA

Un Estadio Integrado con la Naturaleza


Google Reviews