Uniforme de la Selección, un homenaje a la herencia

EL NUEVO JERSEY que viste la Selección Nacional de México en su regreso a casa como coanfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa un giro estratégico en tecnología e identidad visual.
El diseño deja atrás la experimentación de colores alternativos de años previos, pues en esta edición se prioriza la autenticidad cultural y se rinde homenaje directo a las raíces arqueológicas e históricas de nuestro país. Además, ha sido fabricado bajo los estándares más altos de la ingeniería textil moderna de la marca alemana Adidas.
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