Maple, Clutch y Zayu

Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países

El Mundial 2026 presentó a Maple, Zayu y Clutch como su primer trío de mascotas multinacional, símbolo de diversidad y cooperación entre Canadá, México y Estados Unidos.

Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países
Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países Foto: Gráficos Armando Armenta y Julio Loyola
Por:
Staff Infografía

EL MUNDIAL de Norteamérica 2026 marca un gran hito con su trío de mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch, que representan la unión de los tres anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Maple es un alce que simboliza la resiliencia en la portería; Clutch es un águila calva que aporta optimismo al mediocampo; y Zayu es un jaguar que lidera la delantera con agilidad.

A diferencia de las mascotas predecesoras que solían ser un solo personaje o conceptos abstractos, esta edición innova al presentar el primer trío multinacional en un torneo; además, tienen asignada una posición táctica dentro de la cancha. Juntas personifican la diversidad, inclusión y la cooperación de una región que hoy redefine la historia de la FIFA.

Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países
Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países ı Foto: Gráficos Armando Armenta y Julio Loyola

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