Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países

EL MUNDIAL de Norteamérica 2026 marca un gran hito con su trío de mascotas oficiales: Maple, Zayu y Clutch, que representan la unión de los tres anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos. Maple es un alce que simboliza la resiliencia en la portería; Clutch es un águila calva que aporta optimismo al mediocampo; y Zayu es un jaguar que lidera la delantera con agilidad.

A diferencia de las mascotas predecesoras que solían ser un solo personaje o conceptos abstractos, esta edición innova al presentar el primer trío multinacional en un torneo; además, tienen asignada una posición táctica dentro de la cancha. Juntas personifican la diversidad, inclusión y la cooperación de una región que hoy redefine la historia de la FIFA.

Mascotas de 2026 simbolizan la unidad de los tres países ı Foto: Gráficos Armando Armenta y Julio Loyola

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