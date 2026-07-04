LA SELECCIÓN Mexicana se mide mañana ante Inglaterra en una dura prueba para los Tres Leones, pues jugarán en el Estadio Azteca, un recinto que se ubica a 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar. Lejos de ser una mera especulación, el impacto de estas condiciones es una realidad científica comprobada que afectará el desempeño físico de los europeos. Acostumbrados a jugar a nivel del mar, la baja presión de oxígeno a esta altitud puede provocar hipoxia arterial y reducir la distancia total recorrida por los futbolistas en un 3.1%, además de duplicar el tiempo necesario de recuperación tras un sprint. El propio técnico inglés, Thomas Tuchel, catalogó este escenario como una gran desventaja biológica para su escuadra.

El Azteca, una pesadilla física para Inglaterra ı Foto: Gráficos Armando Armenta, Julio Loyola y Roberto Alvarado

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