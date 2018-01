El titular de la Secretaría de Economía (SE) de México, Ildefonso Guajardo Villarreal, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, a fin de ultimar detalles de la Sexta Ronda de Negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), misma que se lleva a cabo en la ciudad de Montreal.

Durante el encuentro realizado en Toronto, los funcionarios de ambos países coincidieron en que la Sexta Ronda será crítica para el proceso de negociaciones y en ella deberán tomarse decisiones respecto de algunos de los temas más complejos que están en discusión.

Minister Freeland met with Mexican Secretary of Economy, Ildefonso Guajardo in Toronto, to discuss the modernization of #NAFTA and Canada-Mexico bilateral relations. #CanadaMexico 🇨🇦🇲🇽 pic.twitter.com/Cq4PIp8PGK

— Canada Trade (@CanadaTrade) 22 de enero de 2018