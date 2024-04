Álvarez Máynez llama a evitar que Edomex pase a ser patrimonio del “grupo Texcoco”; lamenta estado de abandono

Tras declararse listo para el debate presidencial del domingo, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez advirtió que no se permitirá que el Estado de México “pase a ser patrimonio del grupo Atlacomulco para que hoy sea del grupo Texcoco”, que actualmente está en completo abandono por la “vieja política”.

En gira de proselitismo por Nezahualcóyotl acompañado de Juan Zepeda, líder estatal naranja, subrayó que su candidatura no obedece a intereses políticos ni económicos que después se cobren los favores cuando se llega a la Presidencia de la República, como sí sucede con sus contrincantes Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, dijo.

“Somos la única alternativa que respeta la ley, que no tiene dinero en su campaña de grupos de interés, de grupos que hoy te dan para espectaculares, lonas para llenar de basura la Ciudad, el Estado de México, pero que el día de mañana se cobran a lo chino con los impuestos de la gente, te imponen obras de carretera, te suben el precio de las medicinas, del equipamiento en seguridad a cambio de un dizque apoyo en la campaña”, sostuvo.

Ante cientos de simpatizantes, candidatos y candidatas a puestos de elección popular a quienes les tomó protesta, el emecista destacó que representa la única candidatura que le pertenece a todos los mexicanos y no a grupos de interés o políticos, capaz de hablar con jóvenes, personas trans y demás sectores sociales invisibilizados.

Frente al monumento denominado “El Coyote”, Máynez planteó mejorar la educación, las escuelas, el sector salud, transporte público en el Estado de México, que se encuentra abandonado por la “vieja política”.

Explicó que se realizará un rediseño integral del sistema de transporte mediante la transformación de dos estaciones fundamentales para la conectividad de millones de personas como son las estaciones Pantitlán e Indios Verdes que cuenten con un transporte multimodal de primer mundo.

“La gente del Estado de México no merece vivir en condiciones de desventaja, no merece pasar dos, tres o cuatro horas todos los días en el transporte público; no merece gastarse una buena parte de su ingreso, de su salario, para transportarse. No merece estar privada de mejores empleos, escuelas, de mejores posibilidades de desarrollo, simplemente por una mala política de movilidad. Tampoco merecen el abandono de hospitales, de los centros de salud”, aseveró.

En entrevista posterior, Álvarez Máynez informó que se está en pláticas con las autoridades de la UNAM para asistir al campus en Ciudad Universitaria; “cada vez quedan menos días de campaña y tenemos ya demasiadas invitaciones, voy a seguir yendo a las universidades”, enfatizó.

A pesar de las abucheos y agresión que sufrió el jueves en la UAM Xochimilco, el abanderado naranja aseveró que le fue extraordinario, y comentó que hasta el momento lleva 27 universidades visitadas en campaña. Añadió que el lunes irá a la UDEM y a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Sobre el debate, el candidato presidencial se declaró listo, y al mismo tiempo contento porque “somos la única campaña que sigue creciendo, que sigue con actividades que estamos arrancando las candidaturas locales del estado de México, estado decisivo para la próxima elección”.

AM