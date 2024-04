Estudiantes de UAM Xochimilco increpan a Jorge Álvarez Máynez.

Entre gritos de “fuera Máynez”, protestas y pancartas, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez fue increpado por un sector de estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Xochimilco, lo que obligó a concluir antes de la hora el diálogo con ellos.

Desde su llegada a las instalaciones educativas se presentó un ambiente hostil hacia el abanderado emecista, quien durante la reunión atropellada con los jóvenes fue cuestionado por diversos temas como la supuesta falta de originalidad en sus propuestas de campaña.

Una de las estudiantes tomó el micrófono para preguntar por qué copiaba la propuesta de Clara Brugada, candidata de Morena al gobierno de la CDMX sobre el sistema de cuidados; la permisividad de MC con personas como Sandra Cuevas que agrede a adultos mayores, la posición ambigua del partido, gobiernos naranjas con lo que él abandera de estar en contra de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

“Chertorivski apoya abiertamente al estado israelí, ¿tú qué dices con respecto eso? Tercero, y no me quiten el micrófono. Ustedes en sus principios básicos de Movimiento Ciudadano tienen como columna vertebral el neoliberalismo y el libre mercado, ¿Cómo propones tú (…) Claro que sí, yo los leo, no soy tonta.

“¿Cómo propones tú que además de eso, se logre una real libre competencia y además se democratice? (…) La libre competencia lo único que realiza es aumentar la brecha de desigualdad en nuestro país, y es algo con lo que tú cargas. Tú vienes aquí a hablar del aborto y estás a favor, pero en los congresos donde gobierna MC no ha pasado la ILE, ¿por qué, cuándo la van a aprobar?”, cuestionó la joven.

Álvarez Máynez, quien se mostraba incómodo, pero sin perder la sonrisa, respondió que en el debate pasado se trató el tema de género y fue el único que se refirió al tema de la ILE; el único que habló del Sistema Nacional de Cuidados que ha impulsado muchas mujeres feministas, hoy y antes de Clara Brugada (…) Me estás interrumpiendo y decías que yo te interrumpía.

Afónico continuó: “Esta agenda, yo fui diputado local hace 13 años y propuse la despenalización del aborto, del adulterio”, mientras a lo lejos le gritaban “hipócrita y mentiroso”. Ya molesto, el emecista gritó a su detractor: “lo puedes googlear, lo puedes googlear. Esta es una agenda en la que yo he creído y promovido por convicción”.

Presumió que por ello, era el único de los candidatos presidenciales que podía ir a la UAM a dar la cara, pues “les aseguro que ninguna candidata se atrevería a estar en un lugar como el que estoy hoy. Ninguna”.

Máynez acusó a Brugada Molina de haber mandado a “sembrar” la narrativa de ataques hacia él.

Sobre el caso de Sandra Cuevas, candidata al Senado como suplente de Alejandra Barrales, Jorge Álvarez señaló que solicitará a la dirigencia nacional de MC que llame la atención a la exalcaldesa de Cuauhtémoc porque con esa actitud va en contra de los principios del partido, además de que si gana, no la tendrá en su gabinete.

“Sandra Cuevas no va a ser parte de mi gabinete, y yo le pido a Sandra Cuevas que esos videos que circulan en las redes sociales, de entrada inicie con una disculpa pública a las personas que afectó.

“Y le pido a Movimiento Ciudadano que hable con Sandra Cuevas porque nuestros estatutos, nuestro programa de acción, principios básicos, declaración de principios no acepta la discriminación, la vulneración de derechos humanos y esa actitud no debería de caber en Movimiento Ciudadano. Este es el momento en que tendría que exigirle a ella un cambio irrevocable de actitud y yo no voy a consentir de ninguna persona por estar en Movimiento Ciudadano”, advirtió.

Destacó que el principal problema que tiene Morena, es que se cuelgan de la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene muchos impresentables a nivel local, Cuauhtémoc Blanco, Layda Sansores, Cuitláhuac García.

JVR