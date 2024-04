Vallas en Palacio Nacional para contener a 'provocadores', asegura AMLO

La colocación de vallas alrededor de Palacio Nacional son para blindarlo de “provocadores” que se infiltran en las marchas y no de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes están en su derecho de manifestarse, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos el Palacio porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir, hay quienes quisieran que haya escándalos y más en este tiempo como estamos a cinco o seis semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el Palacio, prevenir”, dijo AMLO.

#ConferenciaPresidente | Viernes 26 de abril de 2024 https://t.co/DZnNXWYh7A — Gobierno de México (@GobiernoMX) April 26, 2024

Los padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa iniciarán desde este viernes una jornada de movilizaciones para exigir avances en torno al caso, ante la falta de diálogo y reunión con el Presidente de la República.

AMLO ratificó que el 3 de junio se reunirá con los papás y mamás de los 43 jóvenes en Palacio Nacional, ya que pasen las elecciones porque, afirmó, hay quienes buscan sacar “raja política”, asumiendo una actitud “politiquera”.

AMLO apuntó que en el encuentro se darán a conocer el avance en las investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

AMLO expuso que mientras se llega la fecha del encuentro que se ha pospuesto desde hace varios meses, se sigue trabajando en la búsqueda de los estudiantes, ya que no hay un solo día que no se haga.

“Estoy esperando que pasen las elecciones para hablar con ellos, no quiere decir que no estemos trabajando en la búsqueda de los jóvenes, lo hacemos todos los días. Todos los días estamos haciendo muchas cosas con ese propósito de encontrar a los jóvenes y conocer toda la verdad y ese es mi compromiso, nada más que no queremos que se utilice este asunto tan justo con propósitos politiqueros porque hay mucho falsario, hay mucha simulación”, advirtió AMLO.

De acuerdo con el plan acción de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos, entre el 26 de abril y 1 de mayo se tienen previstas manifestaciones sobre Paseo de la Reforma, el Antimonumento a los 43, y el domingo próximo en la Estela de Luz.

En marzo pasado, los integrantes del movimiento de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa derribaron una de las puertas de Palacio Nacional, por lo que en esta ocasión fue “amurallado” para evitar casos similares o daños a la fachada del edificio histórico.

