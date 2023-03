Sólo una de cada 100 denuncias de violencia de género se sentencia

En la antesala de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, los delitos y agresiones contra las mexicanas continúan al alza en el arranque del 2023, siendo la violencia de género la que obtuvo un mayor incremento, además, expertos aseguran que, por cada cien denuncias de agresiones a mujeres adultas, sólo se judicializa una, mientras que, en el caso de niñas, de cien denuncias alcanzan sentencia sólo tres.

De acuerdo con el reporte especializado de violencia contra la mujer de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en enero del 2023 la violencia de género tuvo un alza de 69 por ciento, con respecto al mismo mes del 2021, al pasar de 306 a 519 delitos denunciados ante Ministerios Públicos.

Daniel Vergara, jurista del Colegio Nacional de Abogados señaló a La Razón que falta voluntad política en los jueces para que dé seguimiento y sanción a los agresores, debido a que también a una carencia de capacitación con perspectiva de género para que se avance en la justicia de género. Además, que de cada cien mujeres que llegan a presentar una denuncia a un Ministerio Público, sólo llega a judicializarse una.

“Nosotros como abogados vemos eso todos los días, pues cuando llegan al Ministerio Público a denunciar hay un primer filtro donde se les cuestiona que van a denunciar, los hacen esperar mucho tiempo y por ello se desisten. Parece que tienen que llegar acuchilladas para que las atiendan, a pesar de que hay Fiscalías especializadas. De cada cien denuncias, solo una se judicializa.”, destacó.

Detalló que parece que los Ministerios Públicos no se desean abrir carpetas de investigación para no aumentar su carga de trabajo -específicamente en el tema de violencia contra las mujeres- pues todo hace creer los jueces desean que las mujeres resuelvan sus problemas dialogando con sus parejas cuando ellos son los principales agresores.

Gráfico

“Los jueces deberían otorgar una medida de protección inmediata para evitar que la situación se agrave y llegue a un homicidio, pero no lo hacen y dejan el tema al abandono”, agregó.

Mientras que Juan Martín Pérez, coordinador de la organización Tejiendo Redes Infancia en América Latina y El Caribe dijo que los delitos contra la infancia se han seguido incrementando desde el término de la pandemia, lo que las autoridades no han logrado remediar.

“De cada cien carpetas que se abren en México contra violencia de género, sólo tres llegan a judicializarse lo que es muestra de falta de protección contra las infancias. El Estado tiene una grave falla en sus responsabilidades nacionales, pues el interés superior de la niñez no se respeta, y tampoco se da seguimiento a las recomendaciones internacionales”, indicó.

El experto señaló que es difícil que se cambie la ruta o estratega de este gobierno, pues en los mismos presupuestos o estrategias no se encuentran contemplados los menores, pues los mismos datos y cifras son parecidos año con año, y no hay manera en que cambien. “No hay perspectiva que este se modifique, pues no hay compromiso de las autoridades”, aseveró.

Según el reporte de la SSPC, los delitos que le siguen en el mismo comparativo son la trata de personas, con un aumento de 60 por ciento; las llamadas por abuso sexual, en 47 por ciento; llamadas por hostigamiento sexual, con 40; lesiones culposas, 38; violación, 26; violencia familiar, 23; extorsión, 22; homicidio culposo, 20; corrupción de menores, 10; llamadas por incidentes relacionadas a una violación, con 18; lesiones dolosas, 12; llamadas de violencia de pareja nueve y llamadas por violencia en general, con 5.0 por ciento.

La directora de Reinserta, Saskia Niño de Rivera dijo que el aumento de delito contra la mujer se debe principalmente a que no existe una estrategia que prevenga los delitos, situación que impacta directamente entre los grupos vulnerables.

“Si no nos metemos en el tema, los delitos van a continuar al alza, ya que no estamos enfocándonos en la prevención, sino sólo en la reacción. Por ello, se requieren recursos para proteger a las mujeres y a los menores, ya que el sistema DIF necesita de presupuesto para atenderlos”, dijo.

Indicó que es un absurdo pensar que va a existir una mejora en los delitos, cuando no ha sido un resultante en meses y años anteriores, aparte que año con año el tema es de mayor preocupación, ya que hay una total impunidad que se permite desde el sistema judicial mexicano.

La activista sostuvo que existe una ausencia de educción que ayude a erradicar el machismo, lo que se traduce en la falta de trabajo en los Ministerios Públicos y Fiscalías que criminalizan a las mujeres.