En 122 ciudades del país y del exterior replican la movilización

La Marcha por la Democracia que se realizó en el Zócalo capitalino sumó la participación de otras 122 ciudades de México y el extranjero, que demandaron la no intervención del Gobierno en los comicios que se celebrarán este año.

A nivel nacional, las movilizaciones se registraron en ciudades como Acapulco, Aguascalientes, Campeche, Celaya, Chihuahua, Colima, Matamoros, entre otras, mientras que a nivel global se sumaron los connacionales que radican Los Ángeles, California; Toronto, Canadá; Madrid, España, y Londres, Reino Unido.

La concentración fue convocada por la Red Unidos, en la que se concentraron 250 organizaciones, que reportaron la participación de 700 mil asistentes al Zócalo capitalino y señalaron que, de forma dispersa, sumaron otros 700 mil en el resto de las ciudades, por lo que calificaron como exitoso el evento.

Marea rosa en todo el territorio nacional. Foto: Cuartoscuro

Unidos puntualizó que no se trató de una convocatoria para proponer el desmantelamiento de las instituciones, sino para defenderlas y fortalecerlas y, particularmente, para exigir elecciones y voto libre de la intervención gubernamental.

Como parte de la participación en los estados y el Zócalo, se convocó a los asistentes a compartir en sus redes sociales las imágenes del evento para demostrar que los asistentes “no somos acarreados”.

Esas fueron parte de las porras que lanzaron en varios estados e incluso portaron pancartas que señalaron “No soy un bot”, lo que también posicionaron como hashtag en redes sociales, junto con otros similares, porque subrayaron que la intención era demostrar que el movimiento no esta inflado ni era falso.

Por ello, se compartieron varios mensajes individuales de los simpatizantes de esta movilización en defensa de la democracia en los momentos del discurso, con las banderas, la vestimenta de rosa y blanco, pancartas, así como varias tomas con drones en plazas públicas y los recorridos que realizaron.

En algunos casos se enlazaron para escuchar al mismo tiempo el mensaje que dio desde el Zócalo capitalino el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, y también le manifestaron muestras de apoyo.

Asimismo, se observó la asistencia de políticos nacionales y locales, principalmente del PAN, PRI y PRD; sin embargo, desde las dirigencias de los partidos se puntualizó que cualquier participación era a título personal, para no politizar la movilización.

Políticos como Javier Lozano compartieron en sus redes sociales que participaron en las movilizaciones en el extranjero, como él, que estuvo en el Consulado de Houston, en Texas.

El poblano compartió un video en el que se observa a un grupo de manifestantes vestidos de rosa, con pancartas que señalaban: “Narcopresidente AMLO. Gobierno fallido”, “Libertad y democracia, no a la dictadura autocracia”, con porras de “¡El INE no se toca, el INE no se toca!”

“Saludos y abrazos desde Houston, Texas. Aquí estoy con la comunidad de mexicanos frente al Consulado de nuestro país. Orgulloso de su generosa invitación”, publicó.

En Toronto, Canadá, otro grupo de connacionales también se manifestó con pancartas que señalaban: “Don’t let mexican democracy fail (No dejemos que la democracia mexicana fracase)”.

En España, entonaron el Himno Nacional llevando banderas de México, con pancartas “¡Ni un paso atrás!”, “¡Ya es hora de que México despierte!”, mientras que en Londres los participantes de la movilización sacaron letreros de “Voto libre” y “No autocracia, sí a la democracia”.

