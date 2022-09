Protesta en la FGR por caso Ayotzinapa deja 13 policías heridos: Batres

El Gobierno de la Ciudad de México informó que un grupo de no más de 40 personas fue el responsable de agredir a policías durante su protesta en la Fiscalía General de la República (FGR) este jueves.

“Fueron lastimados 13 elementos de la policía capitalina. No se trató de un enfrentamiento, sino que hubo violencia de un grupo que se lanzó en contra de los policías y este pequeño grupo de personas, fue quien agredió directamente a los agentes. Un grupo de no más de 40 personas realizó actos de violencia, lanzando petardos en contra de la policía y del inmueble”, destacó en conferencia el secretario de Gobierno, Martí Batres.

El estatus de la salud de los uniformados es que ninguno está gravemente lesionado, pero se vigilan las condiciones de cada uno de ellos, de acuerdo al funcionario.

Batres Guadarrama mencionó que la prioridad en las movilizaciones es proteger a la población y evitar caer en enfrentamientos, pues precisó, que en la protesta de ayer no hubo uno como tal, sino una agresión directa de los manifestantes en contra de los policías que solo resguardaron las instalaciones.

En este tenor, pidió que durante las movilizaciones se privilegie la paz, ya que los agentes de seguridad no van a caer en provocaciones, ni en enfrentamientos.

“El día de hoy hay una nueva movilización en el Campo Militar 1 y los manifestantes ya se dirigen a ese punto, y la instrucción que se ha dado es no caer en provocaciones, no reprimir ya que hay libertad de manifestación y hacemos un llamado a que la movilización sea pacifica, pues no debe haber actos de violencia porque desprestigia a los propios movimientos”, dijo.

Señaló que el grupo no son los padres de los normalistas, no es el grueso de manifestantes, por ello se van a realizar los análisis, antes de hacer una aseveración. “Se deben analizar las condiciones en cada movilización. Lamentamos también actos de violencia en la Embajada de Israel”, asentó.

lem.