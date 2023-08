Tras 1a etapa en Frente dos mujeres lideran y... PRD, fuera

El Comité Organizador del Frente Amplió por México informó que sólo cuatro aspirantes pasaron a la siguiente ronda del proceso interno, entre ellos dos mujeres, mientras que el PRD y los prospectos de la sociedad civil quedaron fuera.

Quienes continuarán en la siguiente etapa del proceso y participarán en “Visiones de México”, que tendrá lugar este jueves en la Ciudad de México, son las senadoras del PAN, Xóchitl Gálvez; del PRI, Beatriz Paredes; el diputado federal de Acción Nacional, Santiago Creel, y el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, militante del tricolor.

En conferencia de prensa, Arturo Sánchez Ugalde, integrante del Comité Organizador, aclaró que en 28 días de recabar firmas, ningún partido aportó recursos para financiar a los aspirantes, y remarcó que fue tal el éxito de la plataforma, que se juntaron 1.9 millones de firmas, el equivalente a lo que se necesita para registrar ocho partidos políticos.

“Dijimos que estábamos en un momento histórico, pues antes todo estaba diseñado sólo para los partidos. Tan sólo recabamos 1.9 millones de firmas registradas, fue un proceso voluntario, sin publicidad, además de que los partidos no aportaron recursos para la recolección de firmas”, explicó.

La también integrante del Comité Organizador, Alejandra Latapí, dijo que el proceso refleja la vocación democrática de la ciudadanía y los partidos, para pasar a una pluralidad política, “ya que se tendrá la oportunidad de conocer a los aspirantes, sus ideas, contrapesos del poder y si es o no es necesario entrar a un proceso de esfuerzo para la reconciliación nacional”.

Es muy extraño, necesitamos que se disipen todas las dudas (…) le pido a mi partido que se retire del Comité hasta que no se aclaren las cosas

Silvano Aureoles, Exgobernador de Michoacán

Los aspirantes que quedaron fuera por no alcanzar —a juicio de los organizadores— el mínimo de firmas requeridas, fueron los perredistas Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles; el panista, Francisco García Cabeza de Vaca y los ciudadanos Jorge Luis Preciado, Israel Rivas, Sergio Iván Torres Bravo, José Jaime Enrique Félix e Ignacio Loyola Vera.

Más temprano se dieron a conocer cifras preliminares que ponían a Xóchitl Gálvez, con 554 mil 699 firmas; seguida de Beatriz Paredes, con 451 mil 934; Santiago Creel, con 358 mil 735, y Enrique de la Madrid, con 344 mil 729.

Con base en estos números, Xóchitl Gálvez obtuvo 29.19 por ciento de los apoyos registrados; Beatríz Paredes, 23.7 por ciento; Santiago Creel, 18.14 por ciento y Enrique de la Madrid 18.8 por ciento.

El Comité Organizador depuró los registros para eliminar los apoyos que presentaban irregulares, pero no dio a conocer números definitivos ni porcentajes, debido a un acuerdo interno para no revelarlos, según dijeron los aspirantes que pasaron a la siguiente ronda.

No estoy conforme con el resultado, voy a reflexionar sobre las acciones a tomar, no me interesa dañar el proceso, pero puedo señalar muchos temas del mismo

Miguel Ángel Mancera, Senador del PRD

Enrique de la Madrid mencionó que no le preocupa en qué lugar quedó respecto a los apoyos, ya que, dijo, los cuatro se encuentran en una nueva etapa, donde comienzan otra vez.

Por su parte, el legislador Santiago Creel anunció que hoy convocará a una sesión de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, para solicitar licencia al cargo de presidente, porque “es el momento justo y oportuno, ya que es un momento donde necesitaré de más tiempo. El lunes sería la sesión para anunciarlo”.

A su vez, la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez, celebró su pase a la siguiente ronda y dijo que seguirá su trabajo en campo, recorriendo los municipios y estados, ya que conoce la República Mexicana de todas sus maneras, pues quiere hablar con la gente sobre seguridad, campo, economía y salud, entre otros temas.

La legisladora mencionó que por el momento no va a pedir licencia a su cargo en el Senado de la República, pues eso lo hará hasta que el mismo proceso se lo pida.

Gráfico

Xóchitl Gálvez se refirió al hecho de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador la sigue atacando, pero dijo que eso “no le quita el sueño”, ya que se encuentra enfocada en sus recorridos.

La aspirante por la candidatura presidencial de la oposición señaló que lo que sigue es ganar la encuesta y lograr que la seleccionen a ella, pero aclaró que habrá contraste de ideas entre sus contrincantes del Frente Amplio, además que a los que no quedaron en este proceso, los invitará a colaborar.

Por la tarde, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se quejó de “chicanadas”, luego de quedar fuera del proceso interno rumbo a 2024.

A través de un videomensaje en sus redes sociales, dijo no compartir la decisión del Comité Organizador, ya que apenas el martes por la noche le habían informado que alcanzó 290 mil firmas y ayer, sin mayor explicación, “me dicen que ya no pasé a la siguiente fase”.

“Es muy extraño, necesitamos que se disipen todas las dudas. Amigos del Comité Organizador así no funciona esto, necesitamos certeza, mientras tanto, le pido a mi partido que se retire del Comité hasta que no se aclaren las cosas”, aseveró el exmandatario estatal.

De igual forma, el senador del sol azteca, Miguel Ángel Mancera, dijo estar inconforme con su exclusión.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Mancera Espinosa expresó: “No estoy conforme con el resultado, voy a reflexionar sobre las acciones a tomar, no me interesa dañar el proceso, pero puedo señalar muchos temas del mismo”.

A su vez, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, comentó que le hubiera gustado ver “mayor flexibilidad” en los tiempos para la recolección de firmas, “pero reglas son reglas, yo me apego a los lineamientos del Frente”.

Gálvez rechaza que los “dados estén cargados”



Con sus más de 550 mil firmas de apoyo y su posicionamiento en las encuestas, Xóchitl Gálvez aseguró que no hay “dados cargados” en el proceso interno del Frente Amplio por México, sino que puntualizó que su posición es reflejo del trabajo que hizo al recorrer 18 estados del país.

“Soy la aspirante que más firmas tiene, más de 550 mil, yo creo que soy la aspirante que más estados recorrió, 18 hasta el día de hoy, y soy la aspirante que va arriba en las encuestas, ¿cuáles dados cargados? Es la realidad, a uno no le gusta perder, pero yo si estuviera en segundo o tercer lugar reconocería a la persona que va arriba”, manifestó.

Entrevistada en el Senado de la República, donde encabezó la sesión de la Comisión de Asuntos Indígenas, sesión a la cual los legisladores de Morena y sus aliados le hicieron el vacío para que no se completara el quorum —se salvó por la asistencia de los senadores de oposición y de las morenistas Susana Harp y Nestora Salgado—, la política hidalguense señaló que, por el momento, no tiene considerado separarse de su cargo como senadora.

Incluso señaló que se apegaría a los criterios que definiera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en caso de que decidiera que tenían que separarse de cargo, que finalmente determinó que no era un requisito necesario, pero subrayó que ella seguía cumpliendo con todo su trabajo legislativo.

“Yo no tengo pensado separarme, porque supongo que va a haber un periodo de silencio, porque hasta la precampaña podremos volver a salir. Este periodo será un periodo de silencio y será un periodo de trabajar, me he llevado un diagnóstico impresionante”, comentó.

Respecto a la insistencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador de ir en contra del juez que le concedió el amparo, la senadora del PAN subrayó que no se le está limitando su libertad de expresión al mandatario federal, sino que el problema es que, en su calidad del hombre más poderoso del país, no puede utilizar información confidencial para atacar con fines políticos a quienes no le caen bien.

“El juez tiene razón, la Constitución protege a los mexicanos de abusos de poder como éste; éste es un abuso de poder, por eso yo le digo al Presidente que no me perdone la vida, que no ande de perdonavidas, si él cree que yo cometí un delito, que lo denuncie, que lo pruebe en las instancias legales”, remarcó.

Gálvez dijo que tampoco se debe permitir que con las declaraciones del mandatario se normalice la violencia política de género en contra de las mujeres, con argumentos como los que se utilizaban para negarles el voto.

“No creo que debamos normalizar la violencia en contra de las mujeres, sí me preocupa que el Presidente no entienda de qué se trata el tema, se siente candidato y no se han enterado que es Presidente, él ejerce la violencia desde una posición de poder muy fuerte.

“Con un micrófono muy poderoso y me ataca diciendo que yo, por la única razón que estoy aquí, es porque un grupo de hombres me pusieron, ésa era la visión cuando no se les dejó votar a las mujeres, después de la Constitución, porque decían que a las mujeres los hombres las controlaban, por eso no les querían dar el voto”, manifestó la panista.

Preciado denuncia al FAP; acusa que violó sus derechos



El exaspirante del Frente Amplio por México, Jorge Luis Preciado Rodríguez interpuso una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), contra el comité organizador por presuntas omisiones en el proceso de selección interna.

De acuerdo a un documento dado a conocer este día, la denuncia fue remitida hacia los magistrados y magistradas integrantes de la Sala Superior.

“Promuevo juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, para controvertir actos incisivos en este proceso, atribuibles a las partes responsables que vulneran los principios de legalidad y certeza; y, por ende, mi derecho fundamental de participación política”, aseveró.

Apenas el pasado lunes, Preciado Rodríguez renunció a la militancia del PAN y, por ende, al proceso de selección interno del candidato opositor rumbo a 2024.

Por otra parte, se dio a conocer un audio en el que el expanista habla al responsable de la plataforma digital del Frente Amplio para reclamar que sus firmas no se suben de manera adecuada.

Gráfico

El responsable le dijo que eso lo tiene que ver con el comité organizador, por ello, Preciado le revira que es su responsabilidad y acusa que no les entregan a los partidos los registros correctos.

El expanista le pide que se haga la actualización adecuada para que tenga los apoyos completos, sin embargo, la persona del teléfono le dijo que se encuentran realizando un registro adecuado.

Preciado le pidió a la persona que es el responsable directo de subir los apoyos a la página, con el objetivo de saber dónde se encuentra el respaldo de las firmas. “No me estés chamaqueando, yo sé cómo funciona esto”, aseveró.

AMLO a juez: “no se la voy a dejar pasar”



El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, tiene un historial de protección a delincuentes de “cuello blanco”, por lo que, advirtió, “no se la voy a dejar pasar” y será denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al mismo tiempo cuestionó si los dichos en su contra no representan también violencia política en razón de género. “¿Todo lo que me dicen a mí no hay violación de género? ¿O el género es nada más femenino?”.

El impartidor de justicia concedió una suspensión definitiva para que López Obrador se abstuviera de emitir discursos “de odio” y “con malicia efectiva” sobre la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, desde las conferencias mañaneras en Palacio Nacional.

Ante ello, el titular del Ejecutivo federal informó que enviará una carta al juez Martín Santos, así como al Consejo de la Judicatura. “No se la voy a pasar a este juez, que tiene un historial de protección de delincuentes de cuello blanco y a potentados.

“Imagínense que permitió la distribución de vapeadores. ¿Cuánto hay en juego? pues la salud del pueblo, de los jóvenes y no les importa, porque quienes producen los vapeadores son empresas muy poderosas que le llaman `lobistas´, ´coyotes´ que convencen a legisladores, a jueces, a magistrados, a ministros, los convencen, son muy buenos para persuadir y convencer”, sostuvo.

Por otro lado, afirmó que la historia juzgará a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que si tuvieran principios e ideales “deberían estar renunciando, ofreciendo disculpas” por su actuación en el caso de la presunta violencia política en razón de género contra la senadora panista Xóchitl Gálvez.

Rechazó que haya amenazas contra los magistrados para solicitar su desafuero. “No, no, la historia los juzgará como a todos nos juzgará la historia, pero hay que ser responsables, porque cuando mentimos, robamos, engañamos, no sólo nos afectamos nosotros, afectamos a nuestras familias y qué culpa tienen nuestros hijos, nuestros nietos, de llevar estas manchas”.

Agregó: “Debemos actuar con responsabilidad por nosotros, nuestros familiares y nuestros semejantes, no se pueden entregar por entero, es mejor heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra”.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el primer mandatario insistió en sus críticas contra los magistrados electorales, porque, “¿cómo se atreven?, si fuesen gente con principios e ideales, deberían estar renunciando, ofreciendo disculpas y renunciando”.

Luego de que el vocero Jesús Ramírez le notificó que los magistrados han reconocido que no son literales las citas que utilizaron para determinar su resolución de imponer medidas cautelares para no emitir expresiones en contra de Gálvez Ruiz, el mandatario cuestionó: “¿Cómo van a reparar el daño?”.

Y preguntó a Ramírez Cuevas: “¿Ya no puedo hablar, verdad, de la persona?”, ante lo cual éste le dijo que “mejor no”.

El portavoz hizo notar que fue Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, quien elaboró el dictamen sobre el cual se basó el TEPJF para decretar la tutela preventiva. “¿De qué partido es?”, preguntó el mandatario, quien obtuvo como respuesta que de ninguno. “No, no, no ¿cómo no va a tener?, reviró.