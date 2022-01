En 2021 deportan a menos indocumentados

A pesar de que 2021 termina como el año con mayor migración en la historia del país, también es el año en el que menos deportaciones realizó, ya que en los dos previos (2020-2019), el porcentaje fue más alto, de acuerdo a datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob).

De enero a noviembre de 2021 se detuvieron a 237 mil 734 migrantes de Centroamérica y El Caribe; sin embargo, sólo se deportaron a 99 mil 616, esto es, un 42 por ciento del total de capturas.

En 2020 (año de inicio de la pandemia) se aseguraron 73 mil 478 personas, pero el Instituto Nacional de Migración (INM) únicamente retornó a sus países a 54 mil 970, 74.8 por ciento del total. Para el mismo periodo, pero de 2019, se capturaron a 159 mil 945 personas y se deportaron a 141 mil 088, hasta ese momento la cifra más alta, 88 por ciento.

En entrevista con La Razón, José María Ramo, investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef) explicó que existen muchos factores para que en 2021 se reporten menos casos de deportación, como la llegada de Joe Biden al gobierno de Estados Unidos y los procesos de regularización masiva en México por el aumento de migración por las protestas en Chiapas y la Ciudad de México.

El experto aseveró que en 2020 hubo un contexto de pandemia que mermó la movilidad de los migrantes; sin embargo, en 2019 se registró una fuerte presión por parte del Gobierno del expresidente Donald Trump que obligó a México a fortalecer su capacidad de contención.

“Fue el último año de Trump, en 2019, y hubo muchas presiones para el refuerzo de las detenciones, aparte de que comenzábamos el problema de las caravanas y los éxodos masivos. Para 2021 es necesario verificar si la regularización masiva de personas tuvo que ver, ya que muchos lograron llegar hasta EU ya con la administración de Biden y la regularización masiva en México”, dijo.

Añadió que e cada año aumenta la migración irregular desde Centroamérica y El Caribe, y a pesar de las políticas de contención, es imposible vigilar todos los pasos ciegos que hay en la frontera sur.

Por separado, Ana Sainz, directora de Sin Fronteras, precisó que las acciones que realiza el INM no son claras, porque actúa conforme se dé la coyuntura en el país, y no como un protocolo permanente.

“Parece ser que es algo que se va realizando con la coyuntura; yo creo que hay una aplicación tan arbitraria y mediática de la ley que no es lógica. Hay entidades donde hay aplicación de la ley de manera distinta, todo depende de cómo se den las circunstancias cada tiempo”, aseveró.

Añadió que el INM aplica la ley de manera opaca y poco transparente, porque a pesar de que hay datos contundentes, no siempre se realizan los mismos protocolos, lo que deja mucho a la interpretación.

“No es que los datos estén correctos o sean falsos, sino que no se puede entender la forma en cómo actúa en sus protocolos. En Chiapas, cuando tienen problemas, los mueven a otros lados, pero a veces en otros estados sí los regularizan, en otros no, y en algunos más los detienen y no los dejan pasar”, dijo.