En 2024, el grito que hay en Michoacán y en todo México es que siga la 4T: Claudia Sheinbaum.

’’En 2024, el grito que hay en todo México, no sólo en Michoacán, no sólo en unos estados en particular, en todos lados, es que siga la Cuarta Transformación’’, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única a la Presidencia de la República por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante militantes y simpatizantes de Ciudad Hidalgo, Michoacán, a quienes hizo un llamado a que en unidad se siga construyendo una nación en la que lo más importante sea el pueblo de México.

‘’No llegamos aquí por una convicción de poder personal, llegamos para defender el proyecto de transformación, al pueblo de México y al interés supremo de la nación’’, puntualizó.

Aseguró que, pese a que con la 4T, México ha logrado cambiar profundamente, aún es importante seguir luchando para que la revolución pacífica que representa la Cuarta Transformación llegue a todos los rincones de México, pues aseveró que es el camino para lograr que todas las familias mexicanas gocen de mejores condiciones de vida.

‘’Nuestro sueño histórico es que ningún mexicano y mexicana pase hambre, que todos los mexicanos y mexicanas puedan comer tres veces al día de manera saludable, que tengan acceso a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, de eso se trata el Humanismo mexicano, la Cuarta Transformación de la vida pública de México, de un México de derechos, de democracia, de libertades’’, manifestó.

Por lo anterior, enfatizó en la necesidad de continuar con el movimiento de la 4T, la cual ha demostrado que anteponiendo los intereses de quienes menos tienen se puede generar bienestar para todos y todas, esto a través de proyectos como la recuperación de los trenes de pasajeros, apoyos como la pensión para adultos mayores, programas como ‘’Sembrando Vida’’, entre muchos otros que le otorgan justicia a quienes por años fueron víctimas de la desigualdad en el periodo neoliberal.

‘’Cuando hay inequidad social, las economías no funcionan, cuando hay pobreza no funciona, por eso vamos a seguir con el principio de por el bien de todos, primero los pobres’’, añadió.

En este mismo sentido, destacó que para continuar transformando a México es indispensable seguir abriendo espacios para el acceso a los grandes derechos como es el caso de la educación, lo que ya es una realidad en la Ciudad de México, donde en su gestión como Jefa de Gobierno otorgó el apoyo universal “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca Para Empezar”, que beneficia a 1.2 millones de estudiantes de escuelas públicas de educación básica y construyó las Universidades de la Salud y la Rosario Castellanos, en la que estudian actualmente 50 mil jóvenes, que antes eran rechazados.

‘’Vamos a hacer realidad que la educación superior sea gratuita, vamos a seguir construyendo universidades para que el hijo del obrero, del campesino tenga derecho a la universidad (...) Una sociedad con jóvenes universitarios, es mucho mejor’’, agregó.

Finalmente, ante los militantes del municipio de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Claudia Sheinbaum puntualizó que para la Cuarta Transformación trabajar por un México con igualdad es vital, por lo que aseguró que desde la 4T las mujeres serán clave para lograr la continuidad.

Estamos recorriendo los caminos de Michoacán, vamos pa’ Ciudad Hidalgo al encuentro con nuestra militancia. Les comparto mi reflexión del día. pic.twitter.com/HQchvqDR5Z — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 11, 2024

‘’Hay una deuda histórica con las mujeres en nuestro país y por eso decimos que las mujeres podemos ser lo que queramos ser’’, concluyó.

En el encuentro, los precandidatos al Senado de la República, Raúl Morón Orozco y Celeste Ascencio Ortega, coincidieron en que de la mano de la doctora Claudia Sheinbaum se podrá dar continuidad al rumbo de la Cuarta Transformación que comenzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

‘’Ella va a ser la responsable junto con todas y todos de dar continuidad, de profundizar el proyecto de la Cuarta Transformación y de seguir el camino que ha trazado el pueblo de México’’, aseguró en su intervención Raúl Morón.

Al evento también asistieron; Juan Pablo Celis Silva, dirigente estatal de Morena; Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del PT; Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del PVEM; Diego Alberto Hernández Gutiérrez, coordinador estatal de los Trabajos de Claudia Sheinbaum; Maiella Gómez, coordinadora nacional de Fuerza por México; Olga Laura Morquecho Gutiérrez, consejera de Educación del Concejo de Autogobierno de San Matías El Grande; Mario Perfecto Figueroa, integrante del Concejo Mayor de la Comunidad Indígena de San Matías El Grande; Rafaela Lizama Villegas, representante de la Comunidad Indígena de San Lucas Huarirapeo y Pedro Nieto Morquecho, presidente del Consejo de Autogobierno de San Pedro Jácuaro.

JVR