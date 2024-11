Ministro González Alcántara presenta su renuncia a la SCJN; acusa que elección judicial es ‘antiética’

El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis Gonzalez Alcántara presentó su renuncia ante la Mesa Directiva del Senado, argumentando que la campaña de elección de personas juzgadoras es “antiética a mi labor”.

En su misiva enviada al Senado, declaró que no implica la aceptación, "táctica o expresa", de las decisiones políticas que se han adoptado; además de que consideró que la elección de personas juzgadores es "antiética a mi labor".

"No participaré en esta campaña porque la considero antitética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi seis años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia", explicó el ministro.

Conservo mi fe en que seremos capaces, como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado, en un suspiro, lo que generaciones se esforzaron décadas en construir

Ministro González Alcántara



“Me equivoqué al creer que prevalecería la razón”

El togado que llegó a la Suprema Corte el 20 de diciembre de 2018 aseguró que llegó al cargo porque confió "en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos, que, en manos de mujeres y hombres prudentes y sensatas, privilegiarían por siempre el diálogo y el compromiso, que atenderían a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada"; sin embargo, aseguró que se equivocó.

"Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual", insiste la misiva.

Igualmente, aseguró que su dimisión al cargo que surtirá efecto el 31 de agosto del 2025, da cuenta "con la convicción demócrata y profundamente republicana, de que la mesura personal y la prudencia institucional son valores fundamentales para consolidar una sociedad plural, incluyente y sensible".

Carta de renuncia del ministro Alcántara Carranca.

Alcántara Carrancá asegura que se irá del cargo con la esperanza de que lleguen tiempos más serenos "y mesurados, en donde las voces que proclaman el respeto irrestricto a todas y todos los ciudadanos, sin importar sus características particulares ni su afiliación ideológica, prevalezcan por encima del deseo de alcanzar la popularidad por encima de la razón y la justicia".

