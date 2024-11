Revira Gobierno a EU: fin no justifica los medios en captura de El Mayo

Luego de que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaró que su país y México deberían celebrar la detención del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, la Presidenta Claudia Sheinbaum respondió y dijo que no se cuestiona la detención, sino la forma en la que se hizo, pues “el fin no justifica los medios”.

La mandataria federal reiteró el reclamo a Estados Unidos por la manera en la que capturó al fundador del Cártel de Sinaloa, con ayuda del también narcotraficante Joaquín Guzmán López en territorio mexicano, ya que consideró que el objetivo de detener a un delincuente no es justificación para la operación que se hizo.

En la conferencia matutina, dijo estar en desacuerdo con la frase: “El fin justifica los medios”, porque refirió que la forma en la que se detuvo a Zambada García se contrapone al respeto de los derechos humanos.

“Hay una frase que dice el fin no justifica a los medios, entonces no porque hayan detenido a un narcotraficante uno no ve la manera en que se detuvo y en general cuando hablamos de respeto a los derechos humanos, del Estado de Derecho, de la soberanía, es decir la manera en que hacen las cosas también tiene fondo, no solo es el fin, entonces yo creo que es parte de lo que estamos planteando, no es la detención per se sino cómo se hizo y en la relación bilateral y en general en nuestro país sin tomar en cuenta particularmente esto”, dijo.

Aseguró que la relación con aquel país sigue adelante, pero eso también incluye que se continuará la exigencia de que haya respeto.

En este contexto, aseguró que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, mantiene comunicación con el representante diplomático estadounidense.

“Nosotros siempre vamos a pedir respeto a México y condiciones de igualdad, y que se cumplan las normas nacionales e internacionales en el caso de detenciones, por eso hay formas; entonces, yo creo que eso es el planteamiento. Y, además, la propia Fiscalía está haciendo su trabajo y el fiscal fue ayer muy claro”, subrayó.

Durante la conferencia matutina del martes, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, sostuvo que México tiene las pruebas para acreditar el “secuestro” del narcotraficante; cuestionó el porqué Estados Unidos no detuvo al piloto de la avioneta clonada en la que ingresó el capo a territorio de ese país, ni realizó alguna otra operación vinculada con la captura del capo, a la cual se refirió directamente como un delito cometido por el país del norte.

Gráfico

Ante esto, exigió que Estados Unidos responda a las solicitudes que desde México se han hecho para contar con la información sobre su detención.

“Eso es lo que les estamos pidiendo, que nos digan por qué llegó un avión clonado, porque fue clonado en los Estados Unidos. Segundo, ¿por qué no fue detenido el piloto en esas condiciones?, porque no hay un protocolo que nos diga cómo entró”, cuestionó insistentemente.

En respuesta el martes mismo, Ken Salazar se dijo sorprendido del porqué no se celebre esta detención como una “victoria” de ambos países, al considerarlo un resultado del trabajo y colaboración que ambos han emprendido desde hace tres años.

No hay ni el nombre del piloto, refuta la FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que hasta el momento el Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información acerca del secuestro y captura de Ismael El Mayo Zambada, pese a que lo ha solicitado por diferentes canales.

En un posicionamiento público, estableció que de las tres personas que iban a bordo del avión que aterrizó en territorio estadounidense no se tiene documentación migratoria, aduanal y aeronáutica.

“No se ha aportado por parte de las autoridades norteamericanas, así como tampoco se ha establecido la información total sobre la clonación de la aeronave; igualmente, no se ha obtenido el nombre del piloto que tripulaba la aeronave; y la documentación completa que debió acreditar su identificación, así como su calificación como piloto autorizado; todo lo cual debe obrar en la documentación oficial”, explicó.

La dependencia federal señaló que el martes el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizó una conferencia respecto al caso Zambada, en la que no se dio respuesta a los requerimientos ya pedidos. Además, se continúan las diligencias referentes al homicidio del exdiputado Héctor Nemesio Cuén Ojeda.

Recordó que el titular de la FGR, Alejandro Gertz, dijo en Palacio Nacional que se tienen pruebas suficientes para la judicialización en el caso, por los delitos de secuestro agravado por violencia, así como de traición a la patria.

El fiscal refirió que, en el ámbito de todos esos delitos, se ha solicitado a las autoridades estadounidenses, desde hace más de diez semanas, por conducto de la Interpol (13 agosto 2024) y de Asistencia Jurídica Internacional (14 agosto 2024) información respecto a toda la documentación vinculada al caso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR