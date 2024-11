Si ministros invalidan elección judicial, violarán la Constitución: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que si las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echan abajo la reforma judicial, en cuanto a la elección de jueces y magistrados, mas no ministros, atentarán en contra de la Constitución.

Al criticar nuevamente el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que plantea invalidar los comicios y sólo mantener los que significarán la renovación de las plazas que ocupan los ministros y los magistrados electorales, subrayó que, de aprobarse, los integrantes del tribunal pleno estarían incurriendo en una violación a la propia Constitución, debido a que al anular una parte de la reforma a la Carta Magna se estaría yendo en contra del artículo 135.

Explicó que esta parte es la que establece que el único Poder que puede reformar a la Constitución es el Legislativo, más no el Poder Judicial desde la Corte.

“Entonces, por eso el día de ayer yo planteé más allá del monto del haber de retiro, a ver si estos ocho ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 de la Constitución”, cuestionó.

También se refirió a ellos como autoritarios, por pretender incurrir en lo que sostiene: que modificar la Constitución es una facultad que no les corresponde.

“Dicen (el PJ) que ‘la Presidenta es una autoritaria, que es antidemocrática, que nosotros (ellos) lo único que estamos haciendo es cumplir con la Constitución’. Entonces, la Corte hace esa propuesta, pero el problema es que están legislando, están cambiando la Constitución, porque ya es constitucional la reforma al Poder Judicial.

“La Corte puede decir: ‘Se realizaron mal estos procedimientos’. Éso sí podría. O sea, el procedimiento con el cual se cambió. Pero eso no dice la propuesta del ministro Alcántara. Lo que dice es: ‘Que se haga una nueva propuesta de Constitución, de reforma al Poder Judicial’. Entonces, ¿quiénes son los autoritarios? O sea, ocho personas pretenden cambiar una reforma sobre el pueblo de México, sobre el Constituyente”, manifestó.

Mencionó que los ministros tienen derecho a disentir de la reforma que, consideró, fue respaldada por la mayoría de la población.

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



“Por eso somos un país libre y democrático, pero de eso a que un ministro o ministra de la Corte se atreva a ser Constituyente… En ningún lugar el Poder Judicial es Constituyente; el Constituyente le corresponde al Poder Legislativo”, insistió Sheinbaum Pardo.

Así, la mandataria se pronunció por esperar a la votación que emitirán las y los ministros cuando discutan el proyecto que busca invalidar la elección de jueces y magistrados.

Sobre el pronunciamiento del presidente de la Mesa Directiva en el Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien dijo que no aceptarán la renuncia de las y los ministros que así lo plantearon, la Presidenta dijo que es una decisión que corresponde a ellos.

“Les corresponde a ellos. Lo importante es lo que están planteando en este documento, como lo decía ayer; aquí nos juzga la historia, el pueblo y la historia. Vamos a ver qué deciden los ministros de la Corte, que pueden no estar de acuerdo y pueden renunciar”, comentó.

Reconoció que tienen derecho a renunciar, pero no a cambiar la reforma constitucional al PJ.

Añadió que en la propia reforma que se aprobó en el Congreso se estableció que quienes renuncien tienen derecho a recibir el haber de retiro y también a no participar para reelegirse como ministros de la SCJN.

“Y también, pues ellos pueden optar por renunciar y se llevan su haber de retiro, así lo dice la reforma constitucional; o pueden postularse y decir: ‘a ver, yo sí voy a que me elija el pueblo’. Igual un juez puede decir: ‘yo me retiro’, o puede decir: ‘no, a ver, yo me postulo’”, ilustró.

Ministros no necesitan aval en renuncia: PJ

Magistrados del Poder Judicial aseguraron que las renuncias de los ministros de la Suprema Corte no depende de la aprobación del Senado, sino que está fundada en un artículo de la reforma aprobada al Poder Judicial (PJ), aseguraron magistrados.

En la “contramañanera” judicial, la magistrada Adriana Ortega explicó que la dimisión de los ministros “no está sujeta a aprobación del Senado. La renuncia con base en este artículo aclaratorio que les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar no establece ninguna condición para que el Senado apruebe esta renuncia”.

Detalló que en el caso de que la Cámara alta niegue la aprobación podrían “presentar su renuncia por causa grave y que el Senado tuviera que aprobarlo por esta situación”.

La magistrada Edna Hernández, declaró que las personas juzgadoras han cumplido con la ley al presentar sus renuncias y manifestaciones para no participar en la elección judicial de 2025, y “la inconsistencia no es por parte del PJ ni la de la Suprema Corte”, sino del Legislativo.

Sobre los Comités de Evaluación la magistrada Ortega Ortiz enfatizó que la elección no será popular, pues estará mediada por los poderes públicos: “No nos engañemos, la elección no es popular. Está mediada por los poderes públicos”.

Dijo que la medida plasmada en la Constitución, luego de la aprobación de la reforma, crea una sospecha “pues cuando los poderes públicos participan existe la sospecha de que las personas que surgirán de estas elecciones no tendrán los perfiles adecuados, o el perfil profesional adecuado. Los juzgadores las juzgadoras no nos queremos ir; eso de que declinaron voluntariamente a no presentarse a la elección es una mentira”.

Con información de Ulises Soriano

