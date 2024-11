Gerardo Fernández Noroña solicita reactivar desafuero de ‘Alito’ Moreno

Tras el encontronazo con el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ayer durante la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de inimpugnabilidad a la Carta Magna, Gerardo Fernández Noroña solicitó reactivar el proceso de desafuero en contra del priista.

El presidente de la Cámara de Senadores dijo en su tradicional videocharla en redes sociales, que la Fiscalía de Campeche había solicitado desde hace tiempo seguir el proceso en contra de “Alito” Moreno.

“El desafuero de Alejandro Moreno está solicitado. Está en la lista (...) porque lo solicitó en su momento la Fiscalía de Campeche. Ya está solicitado, tiene que desahogarlo la Cámara de Diputados, está entre los pendientes. Y, francamente, creo que deberían hacerlo, no por lo de hoy (ayer)”, indicó.

Este jueves, hubo una confrontación por parte del dirigente nacional del PRI con Fernández Noroña porque éste se negó a dar la palabra a la bancada tricolor antes de que Morena y sus aliados cantaran la declaratoria constitucional de la reforma de inimpugnabilidad.

El senador Noroña enfatizó que "el desafuero de Alejandro Moreno está solicitado". Foto: Especial

Furioso, “Alito” se levantó de su escaño para encaminarse a la Mesa Directiva y se acercó al presidente del Senado, con el propósito de reclamarle airadamente esa acción.

Fernández Noroña, sentado en su asiento, le exigió que se dirigiera a su escaño, e incluso le advirtió que no le pusiera un dedo encima. “A mí no me grites”, reviró Moreno Cárdenas. Tras un par de minutos del sainete, el líder tricolor se regresó a su lugar.

En entrevista posterior, Gerardo Fernández Noroña aseguró que si se hubiera parado, “nos agarramos a madraz*s”.

