‘Alito’ Moreno encara a Fernández Noroña en el Senado: ‘a mi no me grites’ | VIDEO

La sesión para declarar la validez de la “supremacía constitucional" en el Senado de la República se “calentó”, debido a un encontronazo entre el senador priista Alejandro Moreno Cárdenas y el líder de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.

Lo anterior, porque Fernández Noroña no le cedió la palabra a legisladores de la bancada del PRI antes de concluir la discusión de este miércoles 31 de octubre.

En un momento, “Alito” Moreno se levantó de su curul para encarar a Fernández Noroña en la Mesa Directiva, donde le reprochó que “te hemos respetado siempre para que nos des la palabra”.

“No me ponga el dedo encima”: Noroña y “Alito”, a punto de los golpes

“Senador Alejandro Moreno, vaya a su curul y dígame.." intentó articular morenista, mientras el campechano seguía con su reclamo.

Sin embargo, la discusión subió de intensidad luego de que “Alito” tocó a Noroña, quien levantó la voz para exigirle: “¡no me ponga el dedo encima!”.

A su vez, el priista le gritó a Noroña: “¡A mí no me grites, a mí no me grites!”, mientras el resto de legisladores lanzaban gritos desde sus curules.

Al mismo tiempo, Fernández Noroña le exigió respeto a la presidencia de la Mesa Directiva, mientras Moreno Cárdenas le espetó: “¡Date a respetar, date a respetar!”.

En ese momento, en un intento por defender al morenista, la senadora Lucía Trasviña se jaloneó con la priista Karla Toledo, a quien intentó apartar de la Mesa Directiva a al lanzarle codazos.

En ese momento intervino Fernández Noroña, quien afirmó que a lo largo de la sesión sí otorgó al palabra a legisladores de todas las fuerzas políticas; no obstante, señaló que “ha habido una falta de respeto”.

... y al final, le dan la palabra a “Alito” Moreno

Fueron casi tres minutos de zafarrancho en el área de la Mesa Directiva. Al final, las aguas volvieron a su cauce y se serenaron los legisladores.

Finalmente, se le otorgó la palabra al senador y dirigente nacional del PRI, quien aprovechó para asegurar desde la tribuna que “no sólo sean buenos para gritar y para obedecer, sean buenos para debatir, para pensar en este país. A ustedes la historia no los absolverá, la historia los va a juzgar”.

Antes de terminar, “Alito” demandó a los morenistas que “dejen de defender a su expresidente, mejor apoyen a su presidenta”. Enseguida, aludió a Adán Augusto López e Ignacio Mier, coordinador y vicecoordinador de Morena, respectivamente.

“Cuando Nacho hablada de la Ley Herodes, Nacho era del PRI y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI, y les puedo nombrar a todos los priistas que hay aquí…”.

Mier Velazco responde: Una pena, en lo que se ha convertido el PRI

Mier Velazco pidió la palabra para alusiones. “Es de pena ajena que ese gran partido producto de la Revolución, se haya convertido en una caricatura y que el personaje que creó que esa caricatura sea originario de Campeche, lo llevó a las condiciones más deplorables que pueda haber en el régimen democrático de partidos.

“(…) Son analfabetas funcionales… Quizás el vocabulario amplio que tengo no me alcanzaría en la tribuna para cualificar a quien es el dirigente y lo llevó a la tumba a ese partido político” Ignacio Mier, vicecoordinador de los diputados de Morena



El coordinador de Morena, Adán Augusto López también respondió a la alusión. “Efectivamente fui aludido por el enterrador, siguiendo la palabra del clásico Ignacio Mier. Primero, nada más una moción de ilustración: sobran ya dos, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89, lo vamos a hacer realidad, la profecía al senador Manuel Velasco.

“Nunca fui presidente, fui secretario general del PRI y no me avergüenza, lo que me avergonzaría hoy es el dirigente, incluso militante de ese partido en extinción…”, sentenció.

