Familia LeBarón pide justicia a 5 años de masacre

La comunidad LeBarón denunció que, a cinco años de la masacre en la cual tres mujeres y seis niños de la comunidad fueron asesinados en un camino rural entre Sonora y Chihuahua, no hay sentencias para los detenidos y que, a pesar de que autoridades estadounidenses les habían asegurado que el caso no quedaría impune, no hay resultados.

Cerca de las 6:00 horas de este lunes, miembros de la comunidad LeBarón se reunieron en las cercanías de Palacio Nacional, en donde lamentaron que las autoridades federales “cerraran las puertas”.

Bryan LeBarón se refirió al simbolismo de que Palacio Nacional se encontrara blindado: “¿Qué sentimos al ver que nos cerraron el Zócalo? Es un símbolo de lo que hemos venido viviendo las víctimas de este país, ya por años. A las víctimas nos siguen cerrando las puertas, nos siguen negando la justicia”, dijo.

Alrededor de las 7:00 horas, los miembros de la comunidad LeBarón, a los que se sumaron otros activistas como la madre buscadora Cecilia Flores, iniciaron su recorrido a la Embajada de Estados Unidos para entregar una carta dirigida a Ken Salazar, ya que los asesinados tenían la doble nacionalidad.

En entrevista para La Razón, Bryan LeBarón Jones reconoció el trabajo que han hecho las autoridades mexicanas en el caso de su prima y sus hijos; sin embargo, recalcó que no hay sentencias.

“La justicia viene muy muy lenta, muchos tienen las mejores intenciones, pero les faltan recursos, coordinación; en realidad estamos muy preocupados porque participaron más de 100 personas en esa masacre y ya tienen más de un año que tienen otras 12 órdenes de cateo y no las pueden ejecutar”, aseguró.

Mencionó que en este caso han intervenido autoridades estadounidenses como el FBI, por lo que sería lamentable que a pesar de eso quedara en impunidad.

Por su parte, en la conferencia matutina la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la familia LeBarón tiene las puertas abiertas y que hasta ahora no se le han acercado, pero que tienen la posibilidad de entablar un diálogo por medio de la Secretaría de Gobernación.