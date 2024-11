CNDH: meten a Piedra y quitan a mejor evaluada.

En medio de un debate y división entre integrantes de la Cuarta Transformación, y del “sacrificio” de perfiles mejor evaluados para la imposición política de Rosario Piedra, las comisiones de Derechos Humanos y Justicia del Senado confirmaron y aprobaron la terna integrada por Rosario Piedra Ibarra, actual ombudsperson del organismo, Nashieli Ramírez y Paulina Hernández, de donde saldrá la próxima presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la próxima semana.

Con 20 votos a favor de Morena, PT y PVEM y nueve de los partidos de oposición en contra—PAN, PRI y MC— , los legisladores avalaron el dictamen en el que se estableció incorporar a Piedra Ibarra, aun cuando en la lista de 12 finalistas no apareció y en la cual había otros candidatos mejor evaluados, como Tania Ramírez, Karla Alejandra Obregón y Carlos Vázquez Pérez.

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado, reconoció que dichas personas estaban altamente calificadas, incluso por encima de la actual ombudsperson, donde tenía que ir Tania Ramírez y no Paulina Hernández; sin embargo, dijo, se tuvo que tomar una decisión política con los grupos parlamentarios.

“Me reuní con todos los coordinadores parlamentarios del Senado de la República para explicarles lo que estábamos haciendo. De esa evaluación que hizo la Comisión de Justicia, surgieron cinco perfiles altamente calificados. En primer lugar, Nashieli Ramírez Hernández; en segundo lugar, Tania Ramírez Hernández; en tercer lugar, Paulina Hernández Diz; en cuarto lugar, Karla Alejandra Obregón, y, en quinto lugar, Carlos Pérez Vázquez.

“Esta fue la primera consideración y evaluación que hicimos nosotros; la circulamos a los miembros de la comisión, participaron prácticamente todos con su opinión”, admitió el expanista, quien fue gobernador de Chihuahua.

Señaló que, con base en la decimotercera consideración de la convocatoria, “o escogíamos una terna o proponíamos reelegir directamente a la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (…) No solamente se trata de conseguir los perfiles más idóneos y mejor evaluados, se busca tener el mayor consenso político posible para hacer viables las decisiones”.

De acuerdo con la lista de los mejor evaluados, según indicadores, Morena, PT y PVEM sólo dieron un punto a Rosario Piedra, con lo cual quedó en el último lugar de 15 finalistas; en tanto, Nashielli Ramírez, 15 puntos; Tania Ramírez, 12, y Paulina Hernández, 11.

El senador del PAN Ricardo Anaya, afirmó que la terna propuesta “es el exceso, es la desmesura. Incluir a Rosario Piedra en la terna, cuando el consenso mayoritario, incluyendo a muchas y muchos de Morena y del oficialismo, es que fue la peor evaluada, es sinónimo de exceso, de desmesura y de nula autocontención. Una mujer que llegó a la comisión a través de un fraude”.

La morenista Lucía Trasviña defendió la terna, pues “estoy segura que cuenta con los perfiles más idóneos para encabezar una de las instituciones más importantes para nuestro país, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es un referente fundamental para promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas”.

Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), se sumó a los cuestionamientos a Rosario Piedra y su inclusión en la terna.

“Nosotros estaríamos conformando esta terna con los mejor calificados, quienes obtuvieran las mejores calificaciones, y esto no es así. Estamos faltando a ese compromiso, en virtud de que una de las integrantes de esta terna no solamente no fue una de las mejores evaluadas, sino que fue la peor”, resaltó.

La priista Claudia Anaya cuestionó la integración de la terna, pues en el dictamen no se transparentan las evaluaciones o calificaciones que hicieron las organizaciones de la sociedad civil sobre cada uno de los perfiles; “luego entonces, ¿cómo se llega al resultado final?”, cuestionó.