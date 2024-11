En el PAN, dos enfoques: recuperar apoyo ciudadano o acabar con agandalle de líderes

Para la elección de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, el Comité Organizador revisa todos los espacios de votación en los estados, con el fin de evitar algún tipo de riesgo el día de la elección de este domingo 10 de noviembre, debido a que hay lugares donde hay focos de violencia, aseguró Cecilia Romero Castillo, integrante de la comisión.

En entrevista con La Razón dijo que los estados donde ven mayor preocupación son Sinaloa, Chiapas y Guerrero, por lo cual se coordinan con las representaciones del partido en esas y otras entidades, así como en diversos municipios, para generar las garantías adecuadas.

“Lo que nos preocupa es el tema de la violencia; por ello, lo estamos viendo con mucha prudencia. Estamos caminando con todas las mesas de votación y ya están saliendo todos los paquetes electorales completos. Son 300 mil boletas”, dijo.

Asimismo, mencionó que el tope de gastos de campaña de los candidatos está en revisión, pero adelantó que no han rebasado el techo de 10 millones de pesos.

Reconoció que los candidatos, Adriana Dávila y Jorge Romero han presentado quejas, principalmente porque dirigentes estatales han apoyado a uno de los aspirantes, además de temas de transparencia, ya que aseguró se apela a la política y con diálogo para solventar cualquier molestia.

Para la elección se instalarán mil 200 mesas de votación a lo largo del país este próximo 10 de noviembre. Se prevé que el mismo día, alrededor de las 22:00 horas, se informe quién se perfila como triunfador. Éstas son algunas de las principales propuestas de los aspirantes.

Romero ofrece abrir el partido a la ciudadanía

Jorge Romero, candidato a la dirigencia del PAN, destacó que, de llegar al cargo, a más tardar en marzo del 2025 comenzará la preselección de candidaturas a puestos de elección popular, en un proceso abierto para que la ciudadanía participe en las designaciones, con el fin de abrir al partido y buscar una democracia interna real.

“Regresar a lo que era algo muy esencial en el PAN en su democracia interna, ya no abusar de la designación de las candidaturas. Que las candidaturas ni siquiera las decida la militancia, sino incluso la ciudadanía de todo el país. Entonces, nos obliga a buscar a la gente y darle la mano, y seguir creciendo; yo estoy pensando en preelegir candidaturas en marzo de 2025”, explicó.

Expuso a La Razón que no se tienen que esperar a marzo del 2027 para llevar a cabo este proceso, ya que “no tendríamos” nada que hacer, en caso de comenzar en esas fechas. Así, el partido comenzaría una nueva etapa mientras Morena “sigue en su infinita arrogancia”.

(Propongo) ya no abusar de la designación de las candidaturas. Que las candidaturas ni siquiera las decida la militancia, sino incluso la ciudadanía de todo el país. Preelegir candidaturas en marzo de 2025 Jorge Romero, Candidato a dirigente del PAN



Dijo que, de llegar a la dirigencia, abrirá la puerta a panistas reconocidos que se fueron hace años, como Vicente Fox y Felipe Calderón, ya que el PAN no está “para hacerse fuchi”, pues se necesita toda la fuerza de su militancia para luchar contra el partido guinda.

“Yo voy a ser factor de unidad, no me vas a ver peleándome con panistas nunca, me vas a ver peleándome con los de enfrente, pues yo lo que quiero es unir ”, indicó.

Sobre la coalición legislativa con el resto de partidos de la oposición, mencionó que “los que no son Morena” deben hacer un bloque contra el partido guinda, pero aclaró que la alianza electoral es un tema diferente, y por eso previó un debate interno, ya que hay voces a favor y en contra. Y en su caso, dijo, respetará lo que digan los estados y los municipios. “Pero de cualquier manera, yo digo que nos viene muy bien apostar por nosotros mismos”, apuntó.

Señaló que el reto que se viene es seguir alzando la voz y ser una oposición más táctica y no sólo reaccionar a todo y ser una oposición de redes, pues se busca quitar la mayoría a Morena a partir del 2027.

“Llevamos 90 días recorriendo el país y la verdad nos sentimos contentos, recopilando todas las inquietudes de los panistas. Hay muchas cosas que tenemos que reparar, pero recorro el país para levantar los ánimos de los panistas y de todos los que somos 46 por ciento que no votamos por aquellos. No compramos el cuento de que todo está maravilloso”, dijo.

Dávila busca acabar con el “agandalle interno”

En la víspera de la elección de la nueva dirigencia en el PAN, la candidata Adriana Dávila aseguró que la militancia quiere un cambio en serio y que no se siga con la misma dinámica de “agandalle” interno y cancelación de la vida democrática del partido.

En entrevista con La Razón señaló que, durante sus recorridos por el país, ha tenido una gran convocatoria de la militancia, la cual, resaltó, desea terminar con las prácticas de la actual dirigencia, que han ido cancelando la democracia interna.

“Me han recibido muy bien, quieren un cambio, pues se ve aparatoso el respaldo que gobernadores, diputados, senadores y alcaldes le están dando a Jorge Romero, pero también es cierto que no son todos los panistas, y precisamente contra ello estamos luchando. Esas prácticas de cómo avasallas a un contrincante, propias de Morena, son las que ya no queremos en el partido”, dijo.

Esas prácticas de cómo avasallas a un contrincante, propias de Morena, son las que ya no queremos. Veo un panismo de otra manera, pues sí hay gente que quiere cambiar. Vamos a hacer lo posible para que el partido reviva Adriana Dávila, Candidata a dirigente del PAN



Añadió que tiene plena confianza en que los militantes elijan a la mejor opción para combatir el oficialismo que existe en su partido, y que se encuentra satisfecha, pese al aparato que hay hacia el interior del instituto político: “Son militantes que aún creen en Acción Nacional y los que aún tienen un cargo, tarde que temprano se van a ir del partido”.

Sostuvo que el proceso de cambio de dirigencia debe dar una lección a toda la militancia, pues aseguró que, de ganar su contrincante Jorge Romero, muchos comenzarán a abandonar esta fuerza política.

En sus recorridos, explicó, ha recibido un sinfín de quejas por “malas prácticas, agandalles, abusos y la falta de democracia que hay en el PAN”, lo que, consideró, es la realidad del partido en estos momentos; sin embargo, mencionó que no hay un desencanto por el blanquiazul, sino una gran molestia por las prácticas que realiza la dirigencia.

“Veo un panismo de otra manera, pues sí hay gente que quiere cambiar y eso se nota a simple vista y en los recorridos. Vamos a hacer lo posible para que el partido reviva”, agregó Dávila Fernández.

Dijo que ve posibilidades reales de ganar. Por ello, en el más reciente debate denunció las supuestas irregularidades en las que ha caído su oponente, quien se comporta como si fuera de Morena, mantiene el control del padrón y es “el clon” de Marko Cortés, actual dirigente del PAN.

De ser electa, dijo, abrirá a su partido para que sea la militancia y la ciudadanía la que elija quién desea representarlos y debe comenzar una renovación urgente y sin alianzas con otros partidos.