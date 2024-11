También Marko da maromas

Qué balconeada, nos cuentan, la que le están poniendo en las benditas redes al aún presidente nacional del PAN, Marko Cortés, por sus cambios de opinión en torno a Donald Trump. Y es que resulta que en un video del 2016, se le escucha señalar: “Hay que decirlo con toda claridad, Donald Trump no es bienvenido en México, mientras no pida disculpas públicas. A los mexicanos nos llamó asesinos, nos llamó violadores. Los mexicanos merecen respeto… Y bueno, pues está claro que Trump no se disculpó. El que sí varió su forma de pensar fue el líder albiazul, que en un segundo video, grabado hace unos días, declara: “Aprovechemos la buena voluntad que parece tener el presidente electo Donald Trump, de entrarle al toro por los cuernos con el crimen organizado en México en un acuerdo coordinado, basado en nuestros acuerdos internacionales y con el respeto a los derechos humanos”. Esto en defensa de que EU intervenga en México en temas de seguridad. Así el abrazo a Trump.