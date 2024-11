‘Vamos a competir contra el Gobierno que dejó de respetar instituciones': Jorge Romero

El dirigente nacional electo del PAN, Jorge Romero Herrera advirtió que su equipo llegó a ganar elecciones y no a ser testimonial, pues alertó que no competirán contra Morena, sino contra el Gobierno que ya no respeta instituciones.

Luego de recibir la constancia que lo acredita como nuevo líder del PAN, destacó que Morena se convirtió en todo lo que prometió combatir hace 20 años.

“Esta dirigencia viene a ganar elecciones, no venimos a dar testimonios, no es solo para presumir números. La meta del PAN es cómo vas a servirle a la gente, por ello, sabemos perfectamente a que nos vamos a enfrentar. Ya no vamos a competir contra Morena, a la oposición nos queda claro que vamos a competir contra el gobierno que ya no respeta instituciones. Se transformaron en todo aquello que hace 20 años juraron combatir”, indicó.

Junto a la plantilla que lo acompañó durante toda su campaña, adelantó que nunca lo verán pelearse e insultar a la presidenta de México, sin embargo, pidió que explique asuntos como el caso Segalmex con desvíos millonarios, las concepciones en el Tren Maya, sobres a familiares “de ya sabes quien”, inseguridad y balazos que lleva a Sinaloa.

“Le pedimos sus denuncias públicas, pues dijo que no le corresponden las denuncias penales. Queremos que nos dé una explicación. No me van a oír decir una grosería a una mujer, pero si quería que al mencionarme en la mañanera me va a intimidar, no tiene la más mínima idea de quién soy. Jamás nos van a intimidar, piensan que vamos a la deriva, pero no vamos a desaparecer jamás”, agregó.

Romero Herrera dijo que la campaña quedó atrás, por eso reiteró la invitación a Adriana Dávila, quien fue su contendiente a unirse, ya que su experiencia es fundamental para recuperar al partido.

Entre los ejes para fortalecer al partido la unidad, más allá de discursos, pues hay muchos retos que tienen enfrente, en una época donde ya no se tolera a los partidos de oposición.

“No somos un club social, pues tenemos metas, por ello no convoco unidad en torno a una persona, sino a las siglas y visión del país”, mencionó.

Añadió que han tenido aciertos, pero también errores, por ello ofreció una disculpa por las malas decisiones que afectaron al partido hace años. “Hoy queremos decirles que el PAN está absolutamente abierto a la gente, que nadie decida quien quiere ser panista, pues no habrá burocracia ni tramitología para ser del PAN”, indicó.

Respecto a las declaraciones del embajador Ken Salazar, que aseguró que la estrategia de “abrazos y no balazos” no sirvió, precisó que pese a las diferencias con Morena, los problemas del país, los tiene que resolver los mexicanos.

Jorge Romero aseguró que las acusaciones por el supuesto Cartel Inmobiliario no le preocupan, ya que “es un tema imaginario”, además, adelantó que va a cambiar a los dos coordinadores parlamentarios al término del periodo de sesiones.

El panista ganó la elección con el 78.05 de la votación total, que equivale a 112 mil 866 votos.

