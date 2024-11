La otra disputa… por el maíz

Y hablando de disputas entre México y Estados Unidos, nos piden no perder de vista la relacionada con el panel que se abrió en materia de maíz transgénico. Y es que todo está apuntando a que nuestro país podría perder. De lo anterior ha dado cuenta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. “Ya nos dieron el resultado preliminar de maíz, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre, pero a lo mejor nos lo ganan. Pero lo que importa es que el sistema está funcionando”, refirió. La historia de este litigio viene de febrero de 2023 a propósito del establecimiento de un decreto que prohibía el uso de semilla de maíz transgénica con la idea de evitar la contaminación de maíces nativos. Pero Estados Unidos reclamó que la prohibición no tenía fundamento científico y que violaba el T-MEC. Por lo pronto, Ebrard ha señalado que dará a conocer acciones a seguir en caso de que la resolución final, prevista para el 14 de diciembre, sea desfavorable. Pendientes.

