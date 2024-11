Sheinbaum afirma que hay disparidad en las declaraciones de Ken Salazar; defiende soberanía de México

La Presidenta Claudia Sheinbaum criticó al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por contradecir sus propias declaraciones al criticar la estrategia de seguridad que implementó el sexenio pasado, luego de que en ocasiones anteriores la respaldó.

Ayer, el representante diplomático aseguró que el plan de “abrazos no balazos” no funcionó e incluso aseguró que el Gobierno mexicano no permitió la colaboración de su país para abonar a la problemática.

Frente a esto, la mandataria mexicana cuestionó el cambio de postura de Ken Salazar. En la conferencia matutina, proyectó fragmentos de una entrevista en la que él aseguró que México y Estados Unidos se han coordinado en materia de seguridad.

Recordó que esta no es la primera ocasión en la que el embajador se contradice, pues en medio del debate por la reforma judicial la opinión de Ken Salazar cambió entre una semana y otra.

“Vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el embajador de Estados Unidos un día con lo que dice otro día. Tal fue el caso, por ejemplo, de la reforma al Poder Judicial. En una ocasión dijo que le parecía bien, una semana después dijo que iba a ser muy malo para México. Tal declaración escuchamos la de ayer o la de hace unos meses, porque tiene que haber consecuencia, tiene que haber lógica en las declaraciones que hace uno, no puede uno declarar primero una cosa y luego declarar otra”, dijo.

La mandataria hizo hincapié en que México es un país libre que sí se coordinó con el gobierno del presidente Joe Biden, con quien se estableció un diálogo de alto nivel en distintas materias como tráfico de drogas, de armas y migración.

Sostuvo que el diálogo seguirá adelante y la dinámica seguirá hacia la coordinación mas no la subordinación.

“Segundo tema, México es un país libre, independiente, soberano. Nos coordinamos. Con el presidente Biden, el presidente López Obrador tuvo un diálogo de alto nivel que le llamaron el diálogo bicentenario en distintos temas, tráfico de drogas, tráfico de armas, porque es de un lado y del otro, migración, seguridad. Hay coordinación y va a seguir habiendo coordinación. Tiene que haber diálogo de alto nivel que nos permita coordinarnos en diferentes temas que importan a uno y a otro país. Además, somos socios comerciales, pero no subordinación. Eso no”, declaró.

