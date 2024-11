Gil Zuarth, anotado para la Corte

Y fue el exsenador Roberto Gil Zuarth el que informó que ya concluyó la tramitología ante los Comités de Evaluación para quedar inscrito en el proceso para postularse en la elección del año entrante al cargo de ministro de la Corte. “No renunciaré a dar la última batalla, no quiero dejarles el camino fácil y el asiento vacío, competiré para ser ministro… para ser la voz de la prudencia y de la razón, aun en esta marea de soberbia e insensatez”, declaró. Aunque el panista claramente mantiene una mirada crítica sobre la reforma judicial pues ha recalcado que no es la que México necesita, sostiene que con su decisión de anotarse busca evitar que “intereses perversos” decidan por el resto, esto es “evitar que una mayoría del 54 por ciento use la Constitución para desaparecer políticamente al 46 por ciento restante”. Todas las democracias se enfrentan a pruebas de sobrevivencia y ésta puede ser la última vez que podamos luchar por la razón y por nuestras libertades, apuntó Gil Zuarth.