ONG alerta por déficit en el sistema de formación

La coordinadora nacional de Educación con Rumbo, Paulina Amozurrutia Navarro, expresó su preocupación de que los recortes que propone el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 debiliten el sistema educativo.

Mencionó que, además de los recortes, “el presupuesto que está asignando, no sólo para educación superior, sino también en la SEP, está ligado a subsidios que no ayudan a erradicar los bajos niveles educativos ni a generar una educación más sólida”.

En entrevista con La Razón, Amozurrutia Navarro señaló que es necesario que se modifique el presupuesto de las universidades, porque la actual asignación de fondos no está ligada a un desarrollo educativo ni a la erradicación de detrimento que se da de alumnos en la matrícula educativa.

“Desde Educación con rumbo hemos estado reiterando nuestra preocupación por la baja estrategia sólida de este nuevo gobierno, primero porque en los cien puntos de gobierno de la presidenta encontramos que entre el 25 y el 35 hablaba de educación, pero sólo se acercaba específicamente a temas de educación media superior. Nos preocupaba que no hablara de educación básica.

En cuanto a los recortes previstos, señaló que, si bien la Secretaría de Hacienda ya había “recapacitado” en cuanto al presupuesto de la UNAM y del IPN, es necesario que se haga lo mismo con las demás instituciones de educación pública.

“Llama la atención que a una presidenta que obtuvo su título de licenciatura, maestría y doctorado de la UNAM se le ocurra reducirle el presupuesto; parece ser que no entiende que si no hubiera sido por la UNAM, ella no hubiera sido presidenta y aun así toca a la Máxima Casa de Estudios, debilitándola con una reducción de presupuesto enorme”, indicó la directora de Educación con Rumbo.

Además, Paulina Amozurrutia dijo que, si no se modifica el presupuesto de las universidades, la educación científica se reducirá notablemente, ya que no habría los elementos económicos necesarios.