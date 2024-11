INE instala comisión especial para organización de elección judicial

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló este miércoles la Comisión Temporal del proceso electoral extraordinario para la elección del Poder Judicial de la Federación, con la que formalmente se reactivó la organización del proceso electoral en todas sus etapas, tras dos meses paralizados.

La Comisión, presida por el consejero Jorge Montaño y las consejeras Rita Bell López y Norma Irene de la Cruz, se instaló este 20 de noviembre tras el blindaje legal y jurídico que concedió el Tribunal Electoral.

Jorge Montaño sostuvo que con la experiencia y responsabilidad de todo el personal electoral, el proceso saldrá adelante, pese a sus dificultades.

“Me siento muy satisfecho al percibir un ánimo de unidad, la realización de este proceso electoral ha sido muy compleja pero no tengo la menor idea de que contamos con un equipo en cada entidad y juntas distritales. El equipo que tenemos por delante es difícil, pero sabemos bien a qué nos enfrentamos, sabemos hacer elecciones y las hacemos bien.

“Sin importar el cansancio, las noches de desvelo o incluso los sacrificios personales, lo cierto es que un esfuerzo de gran magnitud conlleva una recompensa similar, la satisfacción de colaborar para que la democracia mexicana sea una vez más un ejemplo a nivel internacional. Estoy convencido de que saldremos una vez más con buenos resultados en este proceso”.

En la instalación de la comisión, la consejera Norma Irene de la Cruz anticipó que “éste será el sabor de este proceso” que ya es inédito, y el reto del INE será traducirlo para la ciudadanía.

“Debemos pensar cómo hacerlo simple, ya lo que nos dejaron en la ley está complicado, entonces a nosotros nos toca traducirlo y hacerlo simple, que no quiere decir que sean malhechos, es de simpleza y es momento de una vez más cerrar filas, daremos buenas cuentas si caminamos juntas y juntos”.

También consideró que esta será una oportunidad para innovar el proceso electoral y avanzar en los métodos que se vienen aplicando desde hace 30 años.

“Una vez más, así nos avientan esta cosa, que se llama proceso electivo del Poder Judicial y una vez mas vamos a estar dando buenas cosas, no va a ser simple, soy optimista pero no les puedo mentir, no va a ser simple, va a estar complicado pero también creo que nos va a dejar muchas experiencias.

“Y es la oportunidad para innovar en muchas cosas, es una oportunidad dorada, estamos en el 2024, casi 2025 y estamos haciendo cosas como en 1990, hay muchas oportunidades de innovación que este proceso nos va a permitir probar”.

La consejera Rita Bell López señaló que “por muchas razones”, éste ya es un proceso histórico que “implica un gran reto” no sólo por la organización sino por los retrasos que ha implicado, pero garantizó que el INE “sabrá estar a la altura” para garantizar un proceso justo, equitativo, transparente y como siempre, bien organizado.

“Ya contamos con la certeza jurídica para poder echar a andar la maquinaria institucional. Vienen tiempos de mucho trabajo pero segura de que vamos a salir adelante en tiempo y en forma, es tiempo de mostrar, como siempre, la fortaleza institucional que caracteriza al INE, hemos sido llamados y llamadas a cumplir con una enorme responsabilidad como funcionariado y habremos de hacerlo con aplomo, entereza y de frente a la ciudadanía.

“Esto, pese a las tribulaciones que pesan en torno a quienes no hemos hecho más que trabajar y buscar la mejor vía para garantizar lo que hoy es un mandato constitucional plenamente válido y al que debo y debemos dar cumplimiento por ser ley suprema”.

La única fecha de calendario que se hizo pública en la sesión, es que la instalación de juntas locales y distritales prevista para el 16 de noviembre, pasarán al 2 y 16 de diciembre, lo que garantizaron, permitirá cumplir con todas las actividades de la organización.

