Ricardo Monreal y Guadalupe Taddei acuerdan reducir presupuesto para elección de jueces, magistrados y ministros

“Esta mañana me reuní con la presidenta del @INEMexico, para iniciar un diálogo constructivo sobre el presupuesto que se asignará a la institución. Nuestro objetivo es garantizar los recursos necesarios con el fin de fortalecer la democracia en México”, señaló el legislador morenista Ricardo Monreal.

Así la presidenta del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, asistió este martes un encuentro con el líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y el presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el objetivo: revisar la solicitud de presupuesto del organismo electoral para el próximo año.

Esta mañana me reuní con la presidenta del @INEMexico, Guadalupe Taddei Zavala, para iniciar un diálogo constructivo sobre el presupuesto que se asignará a la institución. Nuestro objetivo es garantizar los recursos necesarios con el fin de fortalecer la democracia en México. pic.twitter.com/NcKhNuaque — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 19, 2024

Días previos a esta reunión la bancada morenista calificó de “excesiva” la propuesta de más de 13 mil millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros para los primeros comicios que se llevaran a cabo en 2025 para este proceso democrático.

Durante el encuentro Taddei y Monreal, acordaron revisar y reducir “de manera consensuada” el presupuesto de más de 13 mil millones de pesos solicitado que se había solicitado para la elección extraordinaria de jueces, magistrados y ministros en 2025.

“Lo que me dijo (Taddedi) en lo de la elección me dio tranquilidad, porque vamos a lograr llevarlo a cabo. Se va a organizar de manera correcta y va a ver certeza jurídica y certidumbre social en la elección. Estuvimos hablando sobre el presupuesto; lo vamos a revisar para que, de manera consensuada, apliquemos ajustes; Le dije que no se podía quedar así”, señaló Monreal en entrevista.

En el encuentro, donde también estuvo presente la titular de la Comisión de Presupuesto de San Lázaro, Merilyn Gómez Pozos, Taddei también solicitó la realización de una mesa de análisis, si la Cámara lo estima conveniente, para analizar cada parte del presupuesto del INE.

La semana pasada Arturo Ávila y Merilyn Pozos, legisladores de Morena , advirtieron que el Congreso reducirá hasta 50 por ciento los 13 millones de pesos solicitados por el INE para organizar la primera elección judicial.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/i6ZuzCh0Te — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 19, 2024

