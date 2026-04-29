Se debe evaluar en el Senado la desaparición de poderes en Sinaloa tras acusación de EU: PAN

Se debe evaluar en el Senado la desaparición de poderes en Sinaloa tras acusación de EU, afirma el PAN.

El Partido Acción Nacional (PAN) señaló que se debe evaluar de manera inmediata en el Senado de la República la desaparición de poderes en Sinaloa, después de que Estados Unidos acusó al gobernador Rubén Rocha Moya de colaborar con el narcotráfico.

En un comunicado, el blanquiazul afirmó que dicha medida está prevista en la Constitución Mexicana para hacer frente a situaciones extraordinarias, como lo es la acusación por narcotráfico en contra de un mandatario en funciones.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, señaló Acción Nacional.

El gobernador de Sinaloa y otros 9 funcionarios y exfuncionarios fueron señalados por su presunta participación en una red de tráfico de drogas vinculada al Cártel de Sinaloa. ı Foto: Redes Sociales

El PAN subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.

En ese contexto, el PAN sostuvo que un gobierno bajo este nivel de señalamientos no cuenta con las condiciones para enfrentar la crisis ni para garantizar la tranquilidad de las familias.

“Ya no es rumor”

El Partido Acción Nacional aseguró que lo que durante años se negó desde el oficialismo hoy se materializa en investigaciones formales, lo que convierte este caso en algo más que un escándalo político.

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el blanquiazul.

Más temprano, el gobernador de Sinaloa, Rubén rocha Moya, y 9 personas más fueron acusados por Estados Unidos de delitos contra la salud, en una solicitud de retención con fines de extradición.

Las personas acusadas con las siguientes:

Rubén Rocha Moya – Gobernador de Sinaloa

Enrique Inzunza Cázarez – Senador; exsecretario general de Gobierno de Sinaloa

Enrique Díaz Vega – Exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Zaavedra – Vicefiscal de la Fiscalía de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés – Exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía estatal

Alberto Jorge Contreras Núñez – Exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez – Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa

José Antonio Dionisio Hipólito – Exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa

Juan de Dios Gámez Mendívil – Alcalde de Culiacán

Juan Valenzuela Millán – Excomandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán

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JVR