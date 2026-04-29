México y España reafirman alianza estratégica; destacan inversiones millonarias y agenda común

En la fotografía, el canciller Roberto Velazco y el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares.

Con una relación económica que rebasa los 100 mil millones de euros y una agenda común en democracia, cooperación científica y política internacional, México y España relanzaron su alianza estratégica este miércoles durante el encuentro entre el canciller Roberto Velasco Álvarez y el ministro español José Manuel Albares Bueno, quienes encabezaron la firma de la XIV Comisión Binacional y delinearon una coordinación reforzada ante desafíos globales.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco subrayó que el vínculo entre ambos países trasciende lo institucional. “Entre España y México hay una relación que excede lo cotidiano”, afirmó, al recordar el impacto histórico del exilio republicano español y su contribución al desarrollo nacional.

En el ámbito internacional, ambas delegaciones delinearon una postura coordinada frente a crisis globales, con énfasis en América Latina. El ministro español subrayó la “muy preocupante situación humanitaria en Cuba” y sostuvo que cualquier respuesta debe apegarse al derecho internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas, en línea con recientes posicionamientos conjuntos que llaman a reforzar la ayuda y evitar acciones que agraven el escenario en la isla .

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Respecto a Venezuela, coincidieron en impulsar una salida política basada en el diálogo y la participación interna. Albares Bueno dejó claro que “queremos una transición democrática inclusiva siempre liderada por los propios venezolanos ”, mientras México reiteró su rechazo al uso de la fuerza y su apuesta por soluciones pacíficas, en un contexto donde ambos países buscan incidir desde el multilateralismo y la diplomacia.

El funcionario mexicano destacó que la visita del ministro europeo ocurre tras el reciente encuentro entre la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, en Barcelona, lo que permitió acelerar acuerdos concretos en cuatro ejes: cultura, ciencia, democracia y agenda multilateral.

Durante su intervención, Albares Bueno enfatizó la profundidad de los lazos bilaterales y la magnitud del intercambio económico. “España es el segundo inversor en México con 70 mil millones de euros”, señaló, al tiempo que detalló que la inversión mexicana en territorio español alcanza los 30 mil millones de euros, con más de mil 500 empresas operando.

El canciller español también destacó la presencia empresarial española en México , con más de 5 mil 600 compañías que generan empleo, transfieren tecnología y participan en el desarrollo comunitario.

Otro dato clave radica en la dimensión humana de la relación, con más de 211 mil ciudadanos españoles que residen en México, una de las comunidades más numerosas fuera de Europa, mientras cerca de 130 mil mexicanos viven en España entre residentes y personas con nacionalidad adquirida, lo que refleja un flujo migratorio sostenido que fortalece los vínculos sociales, culturales y económicos entre ambos países

En el plano político, ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de fortalecer el orden internacional basado en reglas. “Compartimos el compromiso con el arreglo pacífico de controversias, el multilateralismo y el respeto a la soberanía ”, sostuvo Albares Bueno.

La agenda conjunta incluye además la reactivación del fondo mixto de cooperación científica y técnica, así como la coordinación en proyectos de innovación, como la vinculación entre el supercomputador de Barcelona y el desarrollo tecnológico mexicano.

Velasco Álvarez remarcó que ambos países impulsan una narrativa histórica compartida que reconoce la diversidad cultural y el legado indígena. En ese marco, anunció la continuidad de proyectos conjuntos como exposiciones culturales y estudios sobre figuras como Sor Juana Inés de la Cruz.

El encuentro concluyó con la firma del acta final de la XIV Comisión Binacional México–España, mecanismo que articula la cooperación bilateral y canaliza el crecimiento de la relación en sectores estratégicos.

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cehr