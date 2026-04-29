Instalan la Comisión Permanente del Congreso en medio de acusaciones de narcotráfico

El senador Ricardo Anaya, durante la instalación de la Comisión Permanente, el 29 de abril de 2026.

El senador Enrique Inzunza Cázarez, de Morena, no se presentó a rendir protesta en la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de la LXVI Legislatura, luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusara de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En su lugar, asistió la senadora Simey Olvera Bautista para participar en los trabajos del órgano legislativo, aunque la ausencia marcó la sesión, que se instaló en medio de confrontaciones e interrupciones entre legisladores de oposición y oficialismo.

Inzunza Cázarez, quien ocupa el tercer lugar en la integración de la Comisión Permanente, no fue visible en la sesión del Pleno del Senado de la República desde el mediodía, pese a que por la mañana había pasado lista.

La sesión, encabezada de manera provisional por el senador Manuel Añorve Baños, inició con la verificación de quórum, con 32 legisladores presentes, y la aprobación del acuerdo para integrar la Mesa Directiva.

El debate se complicó cuando el senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés advirtió sobre las implicaciones de las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, otros ocho funcionarios y exfuncionarios de ese estado, y el senador de Morena.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una acusación formal por el delito de narcotráfico en contra del hoy gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya”, afirmó, al tiempo que denunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió solicitudes de detención con fines de extradición. “Aquí no habrá más que dos posibilidades: impunidad o justicia”.

La intervención provocó reclamos inmediatos. El diputado Joaquín Zebadúa Alva acusó que se intentaba abrir un debate ajeno al orden del día. “Es absolutamente atípico y arbitrario que se le de dé la palabra a una persona para introducir un tema que no corresponde”, reclamó.

La Comisión Permanente del Senado de la República arrancó entre gritos y reclamos.



📍 Ricardo Anaya abordó el caso de Rubén Rocha Moya: "Aquí no hay más que dos posibilidades: impunidad o justicia". #México #Senado #Política #Noticias 🚨pic.twitter.com/9Sozy0yfNp — Emeequis (@emeequis) April 30, 2026

El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara respondió al asegurar que no se encubrirán delitos. “ México nunca va a bloquear ninguna investigación , aquí se van a hacer las cosas conforme a derecho”.

En tanto, la senadora Lilly Téllez García lanzó señalamientos directos contra legisladores oficialistas. “ Son unos mafiosos, el gobierno estadounidense lo acaba de confirmar ”, expresó.

En respuesta, el diputado Arturo Ávila Anaya acusó a la presidencia de permitir un “espectáculo circense” y de violar el reglamento. “En menos de cinco minutos ha dado muestra de autoritarismo total, no estaba permitido abrir ese debate”, afirmó.

La senadora Lilly Téllez, del PAN, durante sesión en el Senado, el 29 de abril de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

Pese al desorden, la votación por cédula para elegir la mesa directiva fue aprobada con 35 votos a favor y uno en contra. La senadora Laura Itzel Castillo Juárez fue designada presidenta, acompañada por vicepresidencias y secretarías integradas por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

Al asumir la presidencia, Castillo Juárez declaró formalmente instalada la Comisión Permanente, con el citatorio para el próximo 6 de mayo.

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cehr