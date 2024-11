‘Si no pueden, renuncien’: exigen sinaloenses a gobernador y diputados, en tercer informe de Rubén Rocha

En medio de reclamos, pancartas y exigencias al gobernador de Sinaloa y los diputados locales de que “si no pueden renuncien”, Rubén Rocha Moya rindió su tercer informe de gobierno ante el Congreso del Estado, en donde pidió a la población no tener temor de salir a las calles, a pesar de que la violencia se ha recrudecido en las últimas semanas.

Ante legisladores, afirmó que la seguridad en la entidad está garantizada porque la Policía estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina, cuidan a la gente, por lo cual pidió a la gente ir al béisbol, a los espectáculos, y que los padres manden a sus hijos a la escuela

“Hay que ir a ver a nuestros beisbolistas a los estadios, que la gente no iba, porque le dicen que hay problemas de seguridad, el Ejército, la Marina la Guardia Nacional, las policías nuestras cuidan a los ciudadanos para que vayan a los espectáculos”, aseguró.

Rubén Rocha informa que hay operativos de seguridad en Sinaloa

Y lanzó el exhorto: “Gocemos, acuérdense, estamos por entrar a diciembre y váyanse con la idea de que tenemos un operativo de seguridad que los cuida, señor, por favor, a los papás, que en efecto, la educación es un derecho, de quién, del niño y del joven, y el gobierno tiene la obligación de darles ese derecho, y el papá tiene la obligación de mandarlos a la escuela, mándenlos, no tengan temor, no va a pasar nada. Tenemos con la Guardia Nacional, disculpen que lo diga, pero tengo que decirlo”, remató.

En su presentación, Rocha Moya presumió que han llegado al puerto de Mazatlán varios cruceros “repletos” de turistas, el cual, dijo, ha aumentado de manera favorable, y los visitantes tienen garantizada su seguridad.

“Tenemos una propaganda que han hecho, que Sinaloa, que no se puede estar por la violencia, en efecto la tenemos, pero no es como para inmovilizarse (...) por fortuna seguimos teniendo dinamismo en la ciudad, no hay pesimismo, ni miedo, no tomen el miedo como una actitud paralizante”, subrayó.

Desde su optimismo, añadió: “Tenemos un operativo que nos está cuidando ¿Qué tuvimos antenoche?, pues tuvimos lamentablemente muertos en una casa de juego, esas casas clandestinas; y ayer volvimos a tener otro, qué hicimos hoy en la mañana, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a enfrentar, el robo de autos, los homicidios, que todavía no nos dejan, el tema de las personas privadas de la libertad, esos tres temas los estamos atendiendo con operativos específicos”

Destacó que la llegada del gobierno de Morena al estado fue un hecho democrático sin precedente, “que se tradujo en un cambio cualitativo radical en la vida pública de México y de Sinaloa, responder a ese cambio, atendiendo a viejos reclamos y nuevas demandas, fue el compromiso que asumí ante el pueblo de Sinaloa y creo no haberlo defraudado”.

Mientras exponía el “buen” paso del estado, afuera del Congreso local un grupo de ciudadanos inconformes con su administración colgó mantas en protesta por la inseguridad.

“Gobernador, ¿Con cuántas firmas se va?; alto a la violencia, los sinaloenses necesitamos seguridad y tranquilidad para retomar nuestras actividades cotidianas; diputados, basta ya, exigimos seguridad, están para servir al pueblo, no al gobernador. Si no pueden, renuncien”, se leía en las mantas.

