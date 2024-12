‘No vamos a caer en provocación… a México se le respeta', responde Sheinbaum sobre diferendo con Canadá

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no caerá en “provocaciones” y que a “México se le respeta”, luego de que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidiera a Donald Trump no comparar las fronteras entre sus países con la de México, en el análisis del flujo de drogas.

En conferencia de prensa, la mandataria dijo que no entrará al debate y sostuvo que se mantendrá el llamado a que el país no sea utilizado en las elecciones canadienses que se aproximan.

“No vamos a caer en una provocación de qué país es el mejor. Lo que sí es que a México se le respeta y más por nuestros socios comerciales. Esa es mi función y la de todas y todos los mexicanos… Ellos (Canadá) tienen una elección el próximo año, lo que nosotros vamos a hacer es señalar que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. Cada quien que vea por cada cual y nos relacionamos, coordinamos, orientamos en tema de comercio”, dijo.

Además, señaló que hay estudios con los que se ha identificado que aquel país enfrenta una crisis de consumo de fentanilo, al igual que Estados Unidos.

“Ellos tienen una elección el próximo año, si mal no me equivoco. Lo que nosotros no siempre vamos a defender y no y debemos señalar siempre es que no se utilice a México como parte de sus campañas electorales. México nunca va a ser menos, al contrario. Somos iguales. Somos distintos, sí. Ahora, el tema del fentanilo pues por supuesto que hay que colaborar para la atención a la inseguridad y el tráfico de drogas pero también hay que atender cada uno de nosotros el tema del consumo”, declaró.

Cuestionada sobre si ya hay un acuerdo para reunirse con el presidente electo estadounidense, reiteró que aún no hay fecha, pero en su última llamada afirmaron que será pronto.

“Sí, no tenemos una fecha fija, cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada, él mismo con la manera de comunicar, pero él mismo planteó que fue una buena llamada y ahí planteamos que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha, vamos a esperar para poderlo hacer, pero estoy segura que vamos a mantener muy buena relación”, dijo.

