“No estamos de acuerdo con una invasión”, enfatiza Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó desacuerdo con el planteamiento de que Estados Unidos invada México, por medio de agentes infiltrados que combatan al crimen organizado.

Un reportaje publicado la semana pasada por la revista Rolling Stone aseguró que un alto funcionario del equipo del presidente electo de EU afirma que hay respaldo para realizar bombardeos e infiltraciones en México para acabar con los cárteles del narcotráfico.

Al respecto, la mandataria aseguró que se mantendrá el control de las agencias estadounidenses en el territorio nacional, como lo implementó el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por supuesto que no estamos de acuerdo en una invasión, una presencia de este tipo. Incluso, con el Presidente López Obrador hubo mucho más control de la presencia de las agencias estadounidenses en nuestro país, lo cual se va a mantener. Pero es importante que nuestro gabinete de seguridad tome, en el momento oportuno, coordinación con el asesor de seguridad del presidente Trump para poder hablar de estos temas”, dijo en su conferencia.

También retomó lo que habló con su próximo homólogo en la última llamada telefónica durante la cual, recordó, el republicano fue quien preguntó cómo podía abonar a la estrategia de seguridad, a lo cual ella respondió que, con colaboración y diálogo, en respeto a ambas soberanías.

“Él me preguntó en qué le podemos ayudar… le expliqué que tenemos un gabinete de seguridad muy competente, coordinado por Omar García Harfuch. Incluso le hablé de su historia, de Omar, del atentado que él recibió y cómo tiene una historia de mucho profesionalismo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad y ahora, a nivel federal; del general secretario; del almirante secretario; de la coordinación que estamos haciendo. Y le planteé que, con respeto a nuestras soberanías, era muy importante que compartiéramos información, que hubiera las labores de inteligencia e investigación, respetando nuestras soberanías, y que en eso podíamos colaborar de manera muy importante, y en otros temas.”, dijo.

En otro tema, dijo desconocer reportes que respalden lo publicado este fin de semana por The New York Times, el cual aseguró que cárteles reclutan a estudiantes de química para la producción de estupefacientes; para lo cual, insinuó la Presidenta, fue sacado de una serie.

Claudia Sheinbaum dijo haber consultado el tema con el gabinete de seguridad esta mañana, pero no se cuenta con información al respecto. Pese a ello, llamó a los estudiantes de química a que no se involucren con el crimen organizado.

De ahí, recordó que hubo una producción de entretenimiento de origen estadounidense cuya trama se asemeja a lo que recién planteó la publicación del diario estadounidense.

“Pues hoy pregunté en el gabinete y no hay información sobre esto. Ayer preguntaba, porque hay una serie, ¿no?, pero que ocurre en… ¿no sé en qué estado? En Nuevo México. Hay una serie muy conocida que recibió muchos premios allá, de un profesor de química en Estados Unidos que hace apología de esto, porque hace apología. Después yo vi algunos capítulos, no la vi completa, la verdad, tengo que decirlo. Pero a lo mejor de ahí lo sacaron, ¿no?, porque no tenemos información y en todo caso a las y los estudiantes de química que no se metan a eso”, dijo.

Anunció que para sus próximas conferencias matutinas expondrá la crisis de fentanilo y sobre el consumo de otras sustancias, como una forma para reforzar la campaña contra el consumo de drogas.

“Vamos a renovar toda la campaña contra la adicción a las drogas y en particular al fentanilo, porque afortunadamente en México todavía no tenemos un problema de adicción a los opioides que lleva a muertes por sobredosis”, dijo.

Riesgo en PIB de EU. En otro punto, Sheinbaum dijo que si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, echa a andar su plan de expulsión masiva de migrantes, arriesga a que la economía de su país enfrente diversas consecuencias como la reducción de su economía hasta en un punto del PIB.

Al exponer estudios, aseguró que 80 por ciento de los salarios de trabajadores mexicanos en Estados Unidos es consumido allá, por lo que si esto deja de ocurrir la economía se contraería uno por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB).

“Eliminar el consumo de los trabajadores mexicanos sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, pesca y silvicultura de Estados Unidos”, dijo.

Como lo señaló este domingo, la Presidenta de México aseguró que, si la migración legal se reduce en 50 por ciento durante la próxima década, la deuda del Seguro Social aumentaría 13 por ciento; pero si aumenta a 200 mil inmigrantes al año, su solvencia se extendería por dos años, aumentando sus reservas en 284 mil millones a lo largo de 10 años.

Así, sostuvo que la conclusión del DACA, programa que frena la deportación de personas que llegaron a EU cuando eran menores de edad, reducirá las contribuciones a la Seguridad Social en 19.9 millones de dólares en 10 años.