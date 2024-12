La advertencia de Claudia

Contundente, nos comentan, el llamado que salió ayer de Palacio Nacional a la Cámara de Diputados y también con una dedicatoria a varios gobernadores y gobernadoras, y a alcaldesas y alcaldes, nos dicen. Y es que resulta que la Presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer en su conferencia mañanera, que se acabaron los “moches”, esto en respuesta a quienes no paran de acudir a San Lázaro a cabildear para convencer a los legisladores de modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación que presentó la Jefa del Ejecutivo en noviembre y que se perfila para ser aprobado la siguiente semana. “A todos los presidentes y presidentas municipales, a los y las gobernadoras, no van a regresar los moches en la aprobación del presupuesto, ni va a haber etiquetados, pues confiamos en el Congreso, en que no van a regresar los vicios del pasado”, advirtió la mandataria. El mensaje, por lo pronto, corta las alas a quienes buscan presentarse como gestores de recursos o en otras palabras a los que están queriendo hacerla de coyotes en San Lázaro. Uf.