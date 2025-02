Elección judicial: TEPJF desecha impugnaciones pese a errores en tómbola de candidatos

Bajo argumentos como que ya no hay forma de reparar o restituir las afectaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó por mayoría de votos las impugnaciones que aspirantes en la elección judicial promovieron en contra de los comités de evacuación y los listados definitivos de candidatos que serán entregados este miércoles al Instituto Nacional Electoral (INE).

A horas de que venza el plazo para la conformación de listas y se haga la entrega formal ante el árbitro electoral, el pleno del Tribunal analizó los juicios que se promovieron pero que finalmente fueron desechados sin que, hasta esta tarde, se haya precisado cuántos fueron.

Dichos juicios fueron motivados por errores e irregularidades diversas halladas por los mismos aspirantes, principalmente en el listado del Poder Legislativo, donde apuntaron que a pesar de haber salido sorteados, su nombre no fue listado.

Acusan hechos “irreparables”

Los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata coincidieron en apuntar que estos hechos resultan irreparables, debido a que entre las resoluciones propuestas se ordenaba a los Comités repetir la insaculación o agregar los nombres a los listados, pero esto no es posible debido a que los Comités dejaron de existir al concluir su labor de selección y así lo indica la propia constitución.

Los juicios fueron presentados por irregularidades en los listados de candidatos, pero el Tribunal concluyó que no era posible corregir los errores debido a que los comités responsables ya no existen. ı Foto: Cuartoscuro

“Efectivamente estamos ante actos irreparables; es decir, el sistema que se encuentra en la propia Constitución ha ido llevando cada una de las etapas que se han ido cerrando de manera definitiva. A ver, lo primero que hay que decir es que, los Comités responsables ya no existen, pues el proceso de insaculación ya pasó. Es decir, no habría que ordenarle a ninguna autoridad, que ya no existe, sería imposible. Esto evidencia que es irreparable”, explicó de la Mata Pizaña”, dijo.

Fuentes Barrera comentó que en otras ocasiones, la Sala Superior del Tribunal ha decidido dar vista de los asuntos a las autoridades responsables en las siguientes etapas del proceso para que atiendan los asuntos.

⚖️La #SalaSuperior del #TribunalElectoral resolvió 64 asuntos, en la sesión pública del 12 de febrero.



👩‍⚖️👨‍⚖️Consulta la información de las sentencias a través del siguiente enlace: https://t.co/Aih9tFXaky#TribunalIndependiente #TuTribunal pic.twitter.com/qrrDrNuWCX — TEPJF (@TEPJF_informa) February 13, 2025

Los magistrados Reyes Rodriguez Mondragón y Janine Otálora no compartieron lo argumentado por sus compañeros.

El expresidente de la Sala señaló que la certeza y seguridad jurídica se da cuando una controversia cierra con una decisión y no sólo con un desechamiento del asunto. Recalcó que la Constitución no marca alguna inviabilidad jurídica de las etapas de la elección judicial y apuntó que las quejas promovidas se presentaron antes de hoy que se vence el plazo pero que además aún quedan horas para que dicho límite se cumpla.

“Ninguna de estas decisiones retrasaría nada. Faltan dos meses para que inicien las campañas. El INE está trabajando en toda su etapa de preparación de la elección. Va a recibir candidaturas, no habría ningún retraso. Yo, lo que digo es, analizar el fondo, permite un ejercicio distinto de impartir justicia que podría ayudarnos a contribuir a la legitimidad de ese proceso”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT