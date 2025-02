¿Buscando la indulgencia?

Y quien no quiso perder la chance de tomarse una foto con Andy López Beltrán, secretario de organización de Morena, para subirla pronto al Face, pero sobre todo para intentar mandar algún tipo de mensaje fue el senador Alejandro Murat. Y es que resulta que el expriista, que de última hora consiguió el arropo de Morena para meterse al Senado, ayer dio cuenta de que se ha afiliado al partido guinda. “¡Seguimos construyendo el segundo piso de la #4T! Con mi amigo Andrés López Beltrán y Morena vamos con todo en esta nueva etapa de afiliación. #SeguimosAvanzando”, escribió. Entre quienes conocen los asuntos del partido oficialista, nos aseguran que la foto que se tomó al lado del hijo del expresidente López Obrador da cuenta de la indulgencia que busca a toda costa el político oaxaqueño. Y hay quien de plano ve que está dando pasos para, ahora cobijado por Morena, no dejar de figurar en la política estatal. Ya se verá si tienen o no razón.

