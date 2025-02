Da Sheinbaum su aval a elección de jueces en junio

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en cuanto a haber admitido que las suspensiones judiciales no operan en materia electoral, por lo que los comicios para renovar al Poder Judicial seguirán adelante.

Ayer, la Corte resolvió desestimar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial que dieron luz verde a la continuidad de la elección de judicial, no obstante también confirmó que las suspensiones que jueces dictaron para ordenar el freno del proceso no son aplicables.

“La resolución de la corte fue muy interesante, muy interesante, porque primero había salido una propuesta de resolución de un ministro que iba en contra de la reforma al Poder Judicial… lo que yo entiendo es que la reforma va, esa es la resolución de la Corte, es decir, o más bien la reforma ya pasó, que la elección judicial, de los jueces, ministros, magistrados va, ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo, porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones. Entonces es muy interesante, es decir, ya la corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes”, dijo la mandataria.

En ese sentido, abundó al afirmar: “más bien la reforma ya pasó, que la elección judicial, de los jueces, ministros, magistrados va, ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo, porque regresa a los jueces de amparo las suspensiones que otorgaron, pero establece claramente que en materia electoral no hay suspensiones”.

Y añadió: “entonces es muy interesante, es decir, ya la corte reconoció pues que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto algunos servidores públicos no son procedentes”.

Bajo este contexto, Sheinbaum Pardo destacó que la elección a realizarse el próximo 1 de junio del presente año sí se llevará a cabo, por lo cual lanzó un llamado al voto para que la ciudadanía asista a emitir su posicionamiento a través de un proceso democrático.

“Pero en esencia, ya, primero de junio, primero de junio, vamos a hacer historia, el pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces…Entonces, es buenísimo, ya, nada más a votar todos y todas el de junio”, concluyó Sheinbaum Pardo.

