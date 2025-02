Aunque hay más información, ETS incrementan 17%

Lo que empezó como un picor ocasional, ha llevado a Alma a invertir más de siete mil pesos, con los que no contaba, en estudios, consultas y medicamentos para superar el herpes genital que contrajo por mantener relaciones sexuales sin condón con una pareja que la obligó a no usar protección.

A pesar de las campañas, entrega de condones gratuitos por parte del sistema de salud y una aparente mayor apertura para hablar sobre la responsabilidad en el ejercicio de la sexualidad, las enfermedades de transmisión sexual registran un aumento del 17 por ciento en México en esta primera parte del año.

El Dato: Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023, sólo uno de cada cinco individuos utilizó un método anticonceptivo en su primer coito

Informes de la Secretaría de Salud, del 1 de enero al 1 de febrero de este 2025, contabilizaron 58 mil 352 casos de transmisión sexual; los cuales los más comunes son la vulvovaginitis y la candidiasis. La cifra rebasa a lo documentado en el mismo periodo en los años anteriores.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Otro premio a Yunes

En 2024, los registros llegaron a 49 mil 792 casos; un año antes, a 52 mil 503; en 2022, a 42 mil 813; en 2021, a 40 mil 933 y en 2020 a 55 mil 366. Lo documentado en este inicio supera lo reportado en el mismo periodo durante el último lustro.

La especialista Maricruz, quien pidió no revelar su apellido, advirtió que a pesar de los avances para mejorar la cultura del autocuidado, se enfrentan desafíos culturales que pesan más y llevan a que las personas no den la seriedad que requiere la atención a su salud sexual. Explicó que, al menos en su caso, la mayoría de pacientes llega con síntomas mayores que, antes de acudir con un especialista, prefirieron consultar diagnósticos y recomendaciones en internet, que lo único que provocaron fue empeorar.

“En teoría, tenemos más acceso a la información, la realidad es que en cuanto al ejercicio de la sexualidad el tabú persiste; es 2025 y hasta la fecha seguimos recibiendo, al menos aquí en la clínica, muchos casos de jovencitas que por vergüenza, que por temor a ser juzgadas, lo que sea, prefieren, antes que ir con nosotros como especialistas, prefieren mil veces abrir la computadora, tomar el celular, decirle al internet cuáles son sus síntomas y que el internet se los adivine”, mencionó la ginecóloga.

“Y el internet no es doctor, el internet no tiene los ojos para ver las lesiones, el internet no te está mandando a hacer estudios, el internet no te puede dar un diagnóstico sobre qué es lo que tienes; entonces, en este caso, pues lo que estamos viendo es eso, jóvenes que prefieren buscar diagnósticos al azar, ponerse una pomada cualquiera, tomarse cualquier pastilla que les recomiende el internet, antes de venir con nosotros”, dijo.

La cifra durante este 2025 es mayor a las registradas en años anteriores ı Foto: La Razón

Alma, paciente con herpes, cuenta que ésta no es la primera ocasión en que se infecta. Cuando era adolescente e inició su vida sexual tuvo una infección que logró quitarse con una pomada que anunciaban en la televisión e intentó recurrir a la misma en esta ocasión, pero en lugar de mejorar los síntomas, éstos empeoraron.

“Yo digo que la enfermedad no comenzó cuando empecé con los síntomas, sino cuando me dejé presionar por él. Las primeras veces que estuvimos juntos sí usaba protección, pero un día se lo quitó y, cuando le reclamé, me dijo que no exagerara. Como yo no quería que nos peleáramos, cedí y de allí ya casi nunca quería usar protección. Cuando comencé a sentirme mal, me pregunté cómo es que me podría haber contagiado si sólo estaba con él y pues sospeché que me era infiel”, contó Alma.