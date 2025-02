Sheinbaum: la Bandera es un símbolo de la independencia y de la soberanía que recupera nuestra historia

En el marco del Día de la Bandera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Bandera de México, es un símbolo de la independencia y de la soberanía nacional, en la que se recupera la historia del país y el orgullo de ser mexicanos y mexicanas.

“Es muy importante reconocer la historia, la memoria histórica, la bandera como un símbolo que nos agrupa, un símbolo de independencia, de soberanía, de historia (...)

“Es un símbolo muy grande la bandera y hoy recupera nuestra historia y sentirnos muy orgullosos de ser mexicanos y mexicanas”, afirmó en conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Puntualizó que en la Cuarta Transformación se busca rescatar la historia nacional, así como a los héroes y heroínas que durante mucho tiempo no fueron reconocidos, particularmente durante el periodo neoliberal.

“Para ellos México no era ejemplo, quizá hasta les avergonzaba nuestra historia nacional y miraban a otros lados, a otros países, en aquella época incluso se habló del fin de la historia, y con la Cuarta Transformación el objetivo no solamente es rescatar, recuperar la historia, nuestros héroes, nuestras heroínas, sino muchos héroes que no fueron reconocidos tampoco previo al periodo neoliberal, muchos héroes y heroínas, dirigentes sociales que representaron la lucha por las libertades por la democracia en contra del régimen de un solo partido y que nunca fueron reconocidos inclusive fueron encarcelados”, destacó.

Puntualizó que, ahora corresponde recuperar el valor histórico de México.

“Nos corresponde recuperar el valor la historia de nuestro país, la memoria histórica, recuperar y reconocer los pueblos originarios previo a la llegada o a la invasión de los españoles, los 300 años de colonia, recuperar el origen y recuperar también la historia desde la independencia hasta la fecha”, agregó.

